Petrol için 3 bankadan 3 farklı senaryo: 1970 krizinden daha kötü olabilir

Brent petrol fiyatı, Donald Trump'ın İran'ı Hürmüz Boğazı'nı yeniden açılmasına yönelik çağrının yatırımcılar rahatlatması nedeniyle çıktığı 155 dolar sınırının altına sarkarak 112 dolar bandına geriledi. Trump, hafta sonu, su yolunun Pazartesi geç saatlere kadar gemi trafiğine açılmaması halinde İran'ın büyük enerji santrallerini 'yok edeceği' uyarısında bulundu. Tahran ise bu tehdide sert bir karşılık vererek ABD ve İsrail varlıklarını, enerji, bilgi teknolojisi ve tuzdan arındırma altyapısı da dahil olmak üzere hedef alacağını söyledi. Karşılıklı restleşmeler anlaşma umutlarını tüketirken petrol fiyatları savaşın başlamasından bu yana yüzde 50 yükseldi.Goldman Sachs Group Inc., küresel risklerin artması nedeniyle petrol tahminini yeniledi. Banka 2026 yılı için Brent petrol fiyat tahminini 85 dolar/varil, WTI petrol tahminini ise 79 dolar/varil seviyesine çıkardı. Bankanın önceki öngörüleri sırasıyla 77 ve 72 dolar şeklindeydi.Hürmüz Boğazı'nda yaşanabilecek uzun süreli kesinti hakkında da açıklamalarda bulunan banka, gelişmeleri 'tarihin en büyük petrol arz şoku' olarak tanımladı. Analistlere göre, sevkiyatların altı hafta boyunca normal seviyenin yüzde 5'ine kadar gerilemesi, ardından bir ay sürecek kademeli bir toparlanma yaşanması bekleniyor. Öte yandan Bu senaryoda, Orta Doğu kaynaklı arz kaybının günlük 17 milyon varile ulaşabileceği ve toplam kaybın 800 milyon varili aşabileceği hesaplanıyor.Singapurlu UOB (United Overseas Bank), emtia stratejisti Heng Koon How, Brent petrol fiyatlarının 130 doların üzerine çıkabileceğini dair bir tahminde bulundu.Diğer yandan kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Hürmüz Boğazı'ndaki uzun süreli aksamaların Brent petrol fiyatlarını 120 dolara doğru itebileceği ifade ederek piyasalarda dalgalanmalar yaşanabileceğini ifade etti.Fitch'in petrol fiyatlarına yönelik tahminleri şu şekilde:Altı aylık bir aksaklık durumunda Brent petrol fiyatının 2026'da ortalama 120 dolar/varil seviyesinde olması bekleniyor.Üç aylık kapanma senaryosu, ortalama varil fiyatının yaklaşık 100 dolar/varil olacağını gösteriyor.Geçici bir aksaklık varsayıldığında, temel senaryo varil başına 70 dolar olarak kalıyor.Uzun süreli aksama senaryolarında talepte düşüş bekleniyor.IEA rezervlerinin serbest bırakılmasının kısa vadeli arz şokunu hafifleteceği öngörülüyor.Banka 3 aylık kesintinin bile fiyatları 100 dolar seviyelerine taşıyarak burada bırakabileceğini ifade ediyor. Fitch 6 aydan daha uzun sürecek kapanmanın fiyatları ortalama 130 ila 170 dolar arasına çekebileceğinin altını çizdi.Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), Hürmüz Boru Hattı'ndaki aksaklıkların küresel enerji gerilimini artırması halinde krizin 1970'lerdeki şoklardan daha kötü olabileceği konusunda uyardı.Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), Orta Doğu krizinin 'ciddi' ve tırmanmakta olduğu konusunda uyardı.Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, , durumun 1970'lerdeki iki petrol krizinin toplamından daha kötü olduğunu söylüyor.Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması en büyük çözüm olarak görülüyor.Asya genelinde yakıt kıtlığı giderek büyüyen bir sorun olarak ortaya çıkıyor.Avustralya'nın yakıt stoklarını aktif olarak artırdığı belirtildi.Küresel enerji arzında uzun süreli aksama riskine işaret ediyor.Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) İcra Direktörü Fatih Birol, durumun kritik bir noktaya ulaştığını, tedarik zincirlerinde ve nakliye yollarında yaşanan aksaklıkların küresel enerji piyasalarında artan bir baskı yarattığını söyledi.