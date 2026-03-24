Erzincan'da Dikkat Çeken Manzara! Kapadokya'yı Andırıyor

Doğanın zamanla şekillendirdiği sıra dışı yapılar, alışılmışın dışındaki görünümleriyle dikkat çekiyor. Yol güzergâhı üzerinde bulunan oluşumlar, seyahat edenlerin kısa molalar vererek manzarayı izlediği ve fotoğraf çektiği bir noktaya dönüşmüş durumda.Bölgeden geçen vatandaşlar, karşılaştıkları manzara karşısında hayranlıklarını dile getirirken, bazı ziyaretçiler ise bu doğal oluşumları görüntüleyerek anı ölümsüzleştiriyor.Uzmanlara göre, söz konusu yapılar rüzgâr ve yağmur gibi doğal etkenlerle zaman içinde aşınan kayaçların şekillenmesi sonucu oluşuyor. Görünüm itibarıyla Kapadokya'daki peri bacalarına benzerlik gösterse de, farklı jeolojik süreçlerin ürünü olabileceği ifade ediliyor.Bölgedeki doğal oluşumların, tanıtım çalışmalarının artırılmasıyla turizm açısından daha fazla ilgi görmesi bekleniyor.