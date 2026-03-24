Devrim Muhafızları'ndan Trump'a Yanıt! 'Psikolojik Savaş Etkisini Yitirdi'

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından İsrail ve ABD'ye ait askeri hedeflere yönelik yeni saldırı dalgası başlatıldı.DMO Halkla İlişkiler Birimi'nce Gerçek Vaad 4 Operasyonu'nun 77'nci dalgası kapsamında İsrail'in kuzeyi, merkezi ve güneyindeki hedefler ile ABD'nin bölgedeki bazı askeri üslerinin DMO Hava Kuvvetleri'ne ait füze ve kamikaze insansız hava araçlarıyla hedef alındığı bildirildi.Yapılan açıklamada, 'İşgal altındaki toprakların farklı bölgelerindeki askeri hedefler ağır ve nokta atışı yapabilen Hayber Şiken füzeleri ile kamikaze İHA'larla vurulmuştur. Ayrıca ABD'ye ait Ali es-Salem, el-Kharj ve El Dhafra hava üsleri katı yakıtlı ve nokta atışı kabiliyetine sahip Zülfikar füzeleri ile kamikaze İHA'larla hedef alınmış ve operasyon tam başarıyla gerçekleştirilmiştir' denildi.Açıklamada ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik açıklamalarına değinilerek, 'ABD'nin aldatıcı başkanının çelişkili tutumu bizi savaş cephesinden ve düşmanla mücadeleyi sürdürmekten alıkoymaz. Trump'ın yürüttüğü psikolojik savaş artık etkisini yitirmiştir. İran halkının kahramanca direnişi saldırgan düşmanın plan ve senaryolarında panik ve tereddüde yol açmıştır. Bu onurlu direniş, zaferin anahtarı olarak sürmektedir. Düşmanın geri adımları halkın sahadaki varlığı ve devam eden operasyonel baskı sayesinde gerçekleşmektedir. Bu süreç, nihai zafere ulaşılıncaya kadar sürecektir' ifadeleri kullanıldı.