Barajlar hareketlendi: 23 Mart İSKİ baraj doluluk oranları

İstanbul'da etkili olan yağışların ardından gözler baraj doluluk oranlarına çevrildi. Su kaynaklarındaki son durum, İSKİ'nin 23 Mart 2026 tarihli verileriyle netlik kazandı. İşte güncel İstanbul baraj doluluk oranları…İstanbul'da son günlerde etkili olan yağışlar su kaynaklarına olumlu yansıdı.Kent genelinde baraj doluluk oranlarına ilişkin güncel veriler açıklanırken, milyonlarca vatandaşın merak ettiği tablo da ortaya çıktı.Peki, İstanbul'daki barajların doluluk oranları yüzde kaç olduİSKİ, 23 Mart 2026 tarihli baraj doluluk oranlarını açıkladı. Paylaşılan verilere göre, kente su sağlayan barajlardaki toplam doluluk oranı yüzde 51 seviyesinde ölçüldü.İstanbul'daki barajların son durumu ise şöyle:Ömerli %40.67Darlık %15.87Elmalı %2.01Alibey %3.17Büyükçekmece %10.84Terkos %15.09Sazlıdere %6.37Kazandere %2.67Pabuçdere %2.34Istrancalar %0.98 İşte İSKİ 23 Mart güncel veriler…