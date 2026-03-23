İsrail'in İran'da 'Kürt Planı'! ABD Fren Yaptı

Dünya, Orta Doğu'daki savaşın tedirginliğini yaşıyor.28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırı ile büyük bir kaos başladı.İran'ın misilleme saldırıları ile Körfez ülkelerindeki enerji tesisleri tek tek vuruldu.Petrol fiyatları arttı, Hürmüz Boğazı kapandı, enerji ve lojistik kaosa sürüklendi ama İsrail ve ABD'nin beklediği İran'da rejim değişikliği yaşanmadı.Aksine, İranlılar kenetlendi, İsrail ağır balistik füze ateşi altında kaldı.Savaşın başladığı ilk günlerde Irak'ın kuzeyindeki ve İran'ın içindeki silahlı Kürt grupları, İsrail'in en büyük umudu oldu.Öyle ki İsrail'in stratejisi, İran'ın kuzeyinde Kürt bölgelerindeki askeri noktaları vurarak Kürtlere yol açmayı amaçlıyordu.Savaştaki 'Kürt planı' ABD'nin masasına da geldi.ABD Başkanı Donald Trump, bölgedeki Kürt liderlerle telefonda görüştü fakat olumlu bir sonuç çıkmadı.The New York Times'ın (NYT) yayınladığı makaleye göre İsrail'in planına en büyük engeli ise Türkiye'nin uyarıları teşkil etti.Buna göre haberde, şu ifadelere yer verildi:'Mossad'ın planlarının bir unsuru, Kuzey Irak merkezli İranlı Kürt milis gruplarının İran'a girecek bir harekâtının desteklenmesini içeriyordu.Savaşın ilk günlerinde İsrail jetleri ve bombardıman uçakları, kısmen Kürt güçlerinin önünü açmak amacıyla İran'ın kuzeybatısındaki askeri ve polis hedeflerini vurdu.Amerikalı yetkililer artık, savaş başlamadan çok önce gündemde olan Kürtleri vekil güç olarak kullanma fikrine eskisi kadar hevesli değil.Türkiye, Trump yönetimini herhangi bir Kürt eylemini desteklememesi konusunda uyardı.”Haberde, ayrıca İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun çaresizliğine de değinilirken şu ifadelere yer verildi:“Mossad Başkanı David Barnea, savaşın başlamasından sonraki günlerde İran muhalefetini harekete geçirip ayaklanma çıkarabileceklerini, bunun da rejimin çöküşüne kadar gidebileceğini söyledi.Netanyahu, Trump'ın savaşı durdurmasından endişe ediyor; çünkü Mossad operasyonlarının şu ana kadar sonuç vermediğini düşünüyor.”