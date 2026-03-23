Ramazan Bayramı’nda Ulaşım Rekoru! 12,3 Milyon Araç Geçiş Yaptı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun açıkladığı verilere göre, 18-22 Mart tarihleri arasında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden 1 milyon 156 bin 520 araç, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden ise 932 bin 212 araç geçti. Bakan, beş günlük bayram süresince iki boğaz köprüsünden toplam 2 milyon 88 bin 732 aracın geçtiğini belirtti.Otoyollarda ise Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki yollar üzerinden 7 milyon 846 bin 97 araç geçiş yaparken, Yap-İşlet-Devret projeleri kapsamındaki otoyollardan 4 milyon 491 bin 951 araç faydalandı. Böylece toplam araç geçişi 12 milyon 338 bin 48 olarak gerçekleşti.Bayram süresince şehirlerarası otobüs firmaları 44 bin 733 sefer düzenledi. Bu seferlerle 1 milyon 632 bin 831 yolcu taşındı.İstanbul'da Marmaray ve diğer raylı sistemler yoğun ilgi gördü. Marmaray hattı 1 milyon 790 bin 733 yolcuya hizmet verirken, Sirkeci-Kazlıçeşme hattını 44 bin 898, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy hattını ise 114 bin 371 kişi kullandı.Ankara'da Başkentray ile 249 bin 880 kişi taşınırken, kent içi raylı sistemleri toplam 2 milyon 199 bin 882 yolcuya hizmet verdi.Yüksek Hızlı Trenlerle (YHT) 150 bin 989 yolcu seyahat etti. Bayramın son günü 41 bin 449 yolcu ile önceki rekor olan 39 bin 934 günlük yolcu sayısı aşıldı. Anahat ve bölgesel trenlerde ise 138 bin 314 kişi taşındı. Kent içi raylı sistemler ile YHT ve diğer trenleri toplam 2 milyon 489 bin 185 kişi kullandı.19-22 Mart tarihleri arasında Türkiye genelindeki havalimanlarında toplam 2 milyon 530 bin 758 yolcuya hizmet verildi, bu süreçte 16 bin 851 uçak iniş-kalkış yaptı. İstanbul Havalimanı 873 bin 851, Esenboğa 162 bin 514, İzmir Adnan Menderes 135 bin 982, Sabiha Gökçen 541 bin 760 ve Antalya Havalimanı 161 bin 405 yolcuya hizmet sundu.Muğla'daki havalimanlarında da bayram yoğunluğu hissedildi. Milas-Bodrum Havalimanı dört gün boyunca 19 bin 290 yolcu ağırladı ve 22 Mart'ta 5 bin 946 yolcu ile yılın en yüksek günlük rakamına ulaştı. Dalaman Havalimanı ise dört günlük süreçte 17 bin 212 yolcuya hizmet verirken, bayramın son günü 5 bin 841 yolcu ile bu yılın en yoğun gününü kaydetti.