Çikolata Çantasından Servet! Sınırda Ele Geçirildi

Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nın karşısında bulunan Kaptan Andreevo Gümrük Kapısı adeta döviz basıyor.Olayın arka planında, Türkiye'ye kaçak yollarla sokulmaya çalışılan paralar var.Son vaka yine aynı geçiş noktasında yaşandı.Romanya'dan Kapıkule Sınır Kapısı'na doğru gelen bir tır sürücüsü, çikolata dolu çantasına gizlediği 220 bin euroyla yakayı ele verdi.Romanya'dan yola çıkan ve Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye giriş yapmak isteyen ve yük taşımadığı belirlenen bir tır, Bulgaristan Kaptan Andreevo Sınır Kapısı'nda risk analizi kapsamında detaylı aramaya sevk edildi.Türk vatandaşı sürücü, gümrük memurlarına beyan edilecek herhangi bir şeyinin olmadığını ifade etti.Gümrük ekipleri tarafından yapılan aramada, sürücü kabininde bulunan üst yatakta çikolata ürünleriyle dolu bir yolcu çantası tespit edildi.Çantanın içerisinde yapılan incelemede, çikolataların altına gizlenmiş şekilde 50 ve 100 euroluk banknotlardan oluşan toplam 220 bin euro bulundu.Olayla ilgili olarak Haskovo Bölge Savcılığı Svilengrad birimi gözetiminde, gümrük müfettişleri tarafından ön soruşturma başlatıldı.Sınırlardan beyan edilmeden 10 bin euronun üzerinde para geçişleri, gümrük görevlilerince engelleniyor.Belli bir oranda vergi vermek istemeyenler ve kara para kaçırmaya çalışanlar ise bu beyanda bulunmadan gizli bölmelerle paraları geçirmeye çalışıyor.