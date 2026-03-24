Meteoroloji Duyurdu! Bugün Hava Nasıl Olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Samsun, Şırnak, Hakkari, Ağrı, Kars, ve Ardahan çevreleri ile Erzurum, Bitlis ve Siirt'in doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların yağmur ve sağanak Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda karla karışlık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.Yağışların Antalya'nın merkez ve doğusunda kuvvetli olması bekleniyor.Rüzgarın; Marmara'nın batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.Hava sıcaklıkların, doğu kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor.EDİRNE °C, 11°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıİSTANBUL °C, 10°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıKIRKLARELİ °C, 10°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıKOCAELİ °C, 11°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıÇok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.AFYONKARAHİSAR °C, 10°CÇok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurluDENİZLİ °C, 12°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıİZMİR °C, 16°CÇok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlıMUĞLA °C, 14°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıÇok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Antalya'nın merkez ve doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.ADANA °C, 18°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıANTALYA °C, 15°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, merkez ve doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.HATAY °C, 16°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıMERSİN °C, 18°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıÇok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.ANKARA °C, 12°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıESKİŞEHİR °C, 11°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıKONYA °C, 12°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıNEVŞEHİR °C, 11°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıÇok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin yükseklerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.BOLU °C, 9°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıDÜZCE °C, 12°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıKASTAMONU °C, 13°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıZONGULDAK °C, 9°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıÇok bulutlu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Samsun çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.AMASYA °C, 16°CÇok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlıSAMSUN °C, 11°CÇok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlıTOKAT °C, 16°CÇok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlıTRABZON °C, 12°CÇok bulutluÇok bulutlu, Malatya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, akşam saatlerinden sonra, Şırnak, Hakkari, Ağrı, Kars, Ardahan çevreleri ile Erzurum ve Bitlis'in doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı, geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.ERZURUM °C, 8°CÇok bulutlu, akşam saatlerinden sonra doğusu kar yağışlıKARS °C, 8°CÇok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kar yağışlıMALATYA °C, 11°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıVAN °C, 8°CÇok bulutlu, akşam saatlerinden sonra doğusu karlakarışık yağmurluÇok bulutlu, bölgenin batısının aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 16°CÇok bulutluGAZİANTEP °C, 12°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıSİİRT °C, 17°CÇok bulutlu, akşam saatlerinden sonra doğusu yağmur ve sağanak yağışlıŞANLIURFA °C, 16°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı