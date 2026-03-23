Meclis Gündemi Yoğun! Bedelli Askerlik Ve Kriptoya Vergi Düzenlemesi Masada…

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 11 günlük Ramazan Bayramı tatili sonrası yoğun bir gündemle çalışmalarına devam ediyor.Haftalık çalışmalarına salı günü başlayacak olan TBMM Genel Kurulu'nda, ekonomiye ilişkin önemli bir kanun teklifi görüşülecek.19 maddelik düzenleme kabul edilirse, Savunma Sanayi Fonu'nu desteklemek amacıyla bedelli askerlik ücreti yüzde 25 artarak 335 bin liradan 417 bin liraya yükselecek.Kripto alım satımı vergilendirilerek, kripto borsasında kayıt dışılığın önüne geçilmesi sağlanacak. Yeni düzenleme, kripto varlıkların satış ve transferlerinden 10 binde 3 oranında vergi alınmasını öngörüyor. Pırlanta, inci gibi değerli taşların alım satımında ise yüzde 20 Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) uygulanacak.Kanun teklifi kapsamında depremzedeler için peşin ödemelerde indirimli konut alımı imkânı da sağlanacak. 19 maddelik teklife göre 6 Şubat'ta 11 ilde yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası yapılan konut ve işyerlerinde borcun peşin kapatılması halinde ilk konut alımlarında yüzde 74, ilk iş yerlerinde ise yüzde 48 oranında indirim uygulanacak.Şans ve bahis oyunlarında reklam giderleri artık vergiden düşülemeyecek.Ayrıca, doğum iznini 24 haftaya çıkaracak teklif Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nda görüşülmeye devam edecek. Söz konusu düzenleme ile özel sektör çalışanlarının babalık izni 10 güne çıkarılarak memurlarla eşitlenecek. Aynı teklif kapsamında, sosyal ağ sağlayıcılarının 15 yaş altındaki çocuklara hizmet sunması engellenecek ve oyun dağıtıcılarının Türkiye'de temsilci bulundurması zorunlu olacak.