Şifalı Mağara Ziyarete Açıldı! Nefes Darlığı Çeken Buraya Koşuyor

“Gümüşhane'nin yer altı sarayı” olarak anılan ve yaklaşık 150 milyon yıllık geçmişe sahip olan Karaca Mağarası, doğal oluşumlarıyla dikkat çekiyor.Sarkıt, dikit ve damlataşı oluşumlarının yoğunluğu bakımından Türkiye'nin ve dünyanın en zengin mağaraları arasında gösteriliyor.Mağara içinde yer alan mağara çiçekleri, incileri, traverten havuzları ve mağara gülleri gibi oluşumlar, görsel açıdan eşsiz bir deneyim sunuyor.Uzmanlar, Karaca Mağarası'nın solunum yolu rahatsızlıklarına iyi geldiği bilinen tuz terapisi yani halo terapiye uygun nadir alanlardan biri olduğuna dikkat çekiyor.Bayram tatilini Karaca Mağarası'nda değerlendiren ziyaretçiler de deneyimlerini paylaştı.İHA'ya konuşan Şeker Yılmaz, 'Akçaabat'tan geliyoruz çocuklarıma bayramda doğal güzelliklerimizi göstermek istedim. Onlar da bu güzellikleri görsünler istedik. Biz de onlarla birlikte görüp gezip öğreniyoruz. Memleketimizin çok değeri var biz de fırsat buldukça beraber mağaralar ve milli parkları dolaşıyoruz' dedi.Özer Yılmaz ise mağaranın tarihi ve oluşumlarına dikkat çekerek, 'Burayı keşfetmek için geldim. 150 milyon yıllık olduğu öğrendim çok şaşırdım. Burası astım hastalarına çok iyi geliyormuş. Sarkıtlar yukarıdan geliyor alttan da su şeklinde büyüyorlarmış ve ortada birleşiyorlarmış. En çok hoşuma bu gitti' ifadelerini kullandı.Karadeniz'i ilk kez ziyaret ettiğini belirten Davut Kaya da, 'Daha önce Karadeniz'e gelmemiştim ilk defa geliyorum. Misafirim var hep Antalya'ya geliyordu bu sefer bir Karadeniz turu yapmak istedik. Buraya geldiğimiz için çok mutluyuz, misafirim de Hollanda'dan geldi o da çok şaşırdı bu güzellikler karşısında' şeklinde konuştu.