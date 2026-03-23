Düşük faizli 'İlk Evim' konut kredisi
Düşük faizli "İlk Evim" konut kredisi ile ilk kez ev sahibi olmak kolaylaşıyor. %1,20 faiz, 180 aya kadar vade ve uygun taksitlerle vatandaşlar, 1 milyon TL'lik kredi için aylık yaklaşık 13.587 TL ödeme yapabilecek. İşte başvuru şartları, vade ve taksit hesapları...
Konut fiyatlarındaki yükseliş ve kredi faizlerindeki artış sonrası, ilk kez ev sahibi olmak isteyenler için yeni bir destek modeli gündeme geldi. 'İlk Evim' konut kredisi, düşük faiz oranı ve uzun vadeli ödeme seçenekleriyle dikkat çekiyor.
KREDİ PAKETİ NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından teknik çalışmaları yürütülen kredi paketinin, 2026 yılının ilk yarısında Meclis gündemine gelerek yasalaşması bekleniyor.
Çalışmaların tamamlanmasının ardından kampanya takvimi netleşecek ve başvurular başlayacak.
%1,20 FAİZ VE 180 AYA KADAR VADE
Orta Vadeli Program kapsamında hayata geçirilmesi planlanan kredi modelinde faiz oranı yüzde 1,20 olarak öngörülüyor.
Kredi, kamu bankaları aracılığıyla sunulacak ve vade süresi 180 aya kadar uzayabilecek. Amaç, dar ve orta gelirli vatandaşların daha kolay konut sahibi olmasını sağlamak.
KİMLER BAŞVURABİLECEK? İŞTE MUHTEMEL ŞARTLAR
Yeni konut kredisine başvurmak isteyenler için öne çıkan kriterler şöyle:
İlk kez konut satın alıyor olmak
Üzerine kayıtlı başka bir konut bulunmamak
Alınacak konutun bulunduğu şehirde ikamet etmek
Son 1 yıl içinde konut satışı yapmamış olmak
Hisseli konutlarda yüzde 50'den fazla paya sahip olmamak
Belirlenen gelir kriterlerini karşılamak
KREDİ LİMİTİ ARTABİLECEK
Kredi paketinde 2 milyon TL üzeri tutarlar için limit artışı seçeneği de gündemde. Böylece farklı bütçelere uygun esnek finansman imkânı sağlanması hedefleniyor.
1 MİLYON TL KREDİ İÇİN AYLIK TAKSİT NE KADAR?
Mevcut piyasa koşullarında yüksek faiz nedeniyle geri ödeme tutarları oldukça artarken, yeni paket önemli avantaj sunuyor.
%1,20 faiz ve 180 ay vade ile:
1 milyon TL kredi için aylık taksit: yaklaşık 13.587 TL
Toplam geri ödeme: yaklaşık 2.445.701 TL
Bu hesaplamaya göre, mevcut kredi koşullarına kıyasla yaklaşık 1 milyon TL daha az ödeme yapılması öngörülüyor.
MEVCUT FAİZLERLE ARADAKİ FARK DİKKAT ÇEKİYOR
Ziraat Bankası tarafından sunulan mevcut konut kredilerinde faiz oranları yüzde 2,49 seviyesinde bulunuyor. Bu oranlarla kullanılan kredilerde toplam geri ödeme ciddi şekilde yükseliyor.
AMAÇ: KONUTA ERİŞİMİ KOLAYLAŞTIRMAK
Yeni kredi modelinin temel hedefi, ilk kez ev sahibi olacak vatandaşların finansmana erişimini kolaylaştırmak ve ödeme yükünü daha sürdürülebilir hale getirmek.
Başvuru sürecine ilişkin detayların açıklanmasıyla birlikte, kampanyaya olan talebin yüksek olması bekleniyor.