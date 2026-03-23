Düşük faizli 'İlk Evim' konut kredisi

Konut fiyatlarındaki yükseliş ve kredi faizlerindeki artış sonrası, ilk kez ev sahibi olmak isteyenler için yeni bir destek modeli gündeme geldi. 'İlk Evim' konut kredisi, düşük faiz oranı ve uzun vadeli ödeme seçenekleriyle dikkat çekiyor.Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından teknik çalışmaları yürütülen kredi paketinin, 2026 yılının ilk yarısında Meclis gündemine gelerek yasalaşması bekleniyor.Çalışmaların tamamlanmasının ardından kampanya takvimi netleşecek ve başvurular başlayacak.Orta Vadeli Program kapsamında hayata geçirilmesi planlanan kredi modelinde faiz oranı yüzde 1,20 olarak öngörülüyor.Kredi, kamu bankaları aracılığıyla sunulacak ve vade süresi 180 aya kadar uzayabilecek. Amaç, dar ve orta gelirli vatandaşların daha kolay konut sahibi olmasını sağlamak.Yeni konut kredisine başvurmak isteyenler için öne çıkan kriterler şöyle:İlk kez konut satın alıyor olmakÜzerine kayıtlı başka bir konut bulunmamakAlınacak konutun bulunduğu şehirde ikamet etmekSon 1 yıl içinde konut satışı yapmamış olmakHisseli konutlarda yüzde 50'den fazla paya sahip olmamakBelirlenen gelir kriterlerini karşılamakKredi paketinde 2 milyon TL üzeri tutarlar için limit artışı seçeneği de gündemde. Böylece farklı bütçelere uygun esnek finansman imkânı sağlanması hedefleniyor.Mevcut piyasa koşullarında yüksek faiz nedeniyle geri ödeme tutarları oldukça artarken, yeni paket önemli avantaj sunuyor.%1,20 faiz ve 180 ay vade ile:1 milyon TL kredi için aylık taksit: yaklaşık 13.587 TLToplam geri ödeme: yaklaşık 2.445.701 TLBu hesaplamaya göre, mevcut kredi koşullarına kıyasla yaklaşık 1 milyon TL daha az ödeme yapılması öngörülüyor.Ziraat Bankası tarafından sunulan mevcut konut kredilerinde faiz oranları yüzde 2,49 seviyesinde bulunuyor. Bu oranlarla kullanılan kredilerde toplam geri ödeme ciddi şekilde yükseliyor.Yeni kredi modelinin temel hedefi, ilk kez ev sahibi olacak vatandaşların finansmana erişimini kolaylaştırmak ve ödeme yükünü daha sürdürülebilir hale getirmek.Başvuru sürecine ilişkin detayların açıklanmasıyla birlikte, kampanyaya olan talebin yüksek olması bekleniyor.