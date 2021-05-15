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İsviçre'de Siyonist İsrail’in Mescid-i Aksa’ya ve Filistinlilere yönelik saldırıları protesto edildi!

Siyonist İsrail'in Filistinli Müslümanalara yönelik saldırıları sürüyor. 150'ye yakın Müslümanın şehit olduğu saldırılar İsviçre'nin Cenevre ve Zürih kentlerinde binlerce kişinin katılımıyla protesto edildi. Zürih'te yaşayan Türklerin ellerinde Filistin ve Türk bayraklarıyla yoğun katılım gösterdiği protestoda, göstericiler zaman zaman "Recep Tayyip Erdoğan" sloganları attı.

Güncel / 15 Mayıs 2021 Cumartesi 21:47
İsviçre'de Siyonist İsrail’in Mescid-i Aksa’ya ve Filistinlilere yönelik saldırıları protesto edildi!

İsrail'in Mescid-i Aksa'da, Doğu Kudüs'te ve Gazze Şeridi'nde Filistinli Müslümanlara yönelik saldırılarında aralarında çocuk ve kadınların da olduğu 150'ye yakın Müslüman şehit oldu.

İsrail'in saldırıları İsviçre'nin Cenevre ve Zürih kentlerinde binlerce kişinin katılımıyla protesto edildi

Cenevre şehir merkezindeki ana tren istasyonu (Cornavin) yakınında düzenlenen gösteriye yağmura rağmen yaklaşık 2 bin kişi katıldı.

'Filistin'e özgürlük', 'Gazze'ye özgürlük', 'Katil İsrail' ve 'Çok yaşa Filistin' sloganları atan göstericiler, taşıdıkları çeşitli döviz ve pankartlarla Filistin halkına destek verdi.

Protestoya, Cenevre'de yaşayan Müslümanların yanı sıra pek çok ülke vatandaşı ve İsviçreliler de katılım sağladı.

Gösteriye katılan İskoçyalı Kelly Mackay, yaptığı açıklamada, İsrail'i 'apartheid' devlet olarak tanımlayarak, 'Filistin davasına destek vermek için bugün buradayım.' dedi.

Mackay, İsrail'in Filistin halkına karşı 'soykırım' ve 'etnik temizlik' yaptığını vurgulayarak, İsrail'in Gazze'de masum çocuk ve insanları öldürdüğünü söyledi.

Uluslararası topluma da çağrıda bulunan Mackay, Filistin halkına destek için acilen harekete geçilmesi gerektiğini kaydetti.

ARJANTİNLİLERDEN FİLİSTİN'E DESTEK

Arjantinli Adriana Beni ise Filistin davasına destek vermek için bir grup Arjantinli arkadaşıyla protestoya katıldığını söyledi.

Beni, İsrail'in 'apartheid' bir rejim olduğunu, Filistinlilere 'katliam' ve 'soykırım' yaptığını ifade etti.

ZÜRİH'TE 'RECEP TAYYİP ERDOĞAN' SESLERİ

Öte yandan, İsrail'in Mescid-i Aksa'da, Doğu Kudüs'te ve Gazze Şeridi'nde Filistinlilere yönelik saldırıları İsviçre'nin en büyük kenti Zürih'te de protesto edildi.

Gösteriye yaklaşık 3 bin kişi katıldı.

Bu ülkede yaşayan Türklerin ellerinde Filistin ve Türk bayraklarıyla yoğun katılım gösterdiği protestoda, göstericiler zaman zaman 'Recep Tayyip Erdoğan' sloganları attı.

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