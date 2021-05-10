İşgalci İsrail'in saldırıları durmuyor!

İşgalci İsrail güçleri, Kudüs’te Filistinlilere yönelik şiddeti ve saldırısı artarak devam ediyor. Geçtiğimiz hafta namaz kılan cemaate saldırıyla başlayan şiddet eylemleri, bu sabah saatlerinde sürdü.



Hamas'ın Kudüs'teki Sözcüsü Muhammed Hamade, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya yönelik düzenlediği saldırılar nedeniyle "dini bir savaş başlattığını ve bedelinin ağır olacağını" belirtti.



Hamas'a bağlı El Kassam Tugayları, işgalcilerin bugün saat 18.00'e kadar bölgeyi terk etmemeleri durumunda saldırıya geçeceğini açıklamıştı.



İşgalcilere verilen sürenin dolmasının ardından Gazze Şeridi'nden Batı Kudüs ve Beyt Şems kentine 6 roket atıldığı bildirildi. Eylemi Hamas üstlendi.



Söz konusu eylemin ardından havalanan işgalci kuvvetlere bağlı uçaklar, 3'ü çocuk 9 sivili katletti.



YİNE CEMAATE SALDIRDILAR!



İsrail polisi, akşam namazından sonra bir kez daha işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'daki cemaate saldırdı.



Şiddetin dozunu tırmandıran işgalciler, savaş uçakları ile Gazze Şeridi'nin güneyindeki bölgelere hava saldırısı da düzenledi.