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Ali Babacan ihaneti itiraf etti! Henüz AK Parti üyesiyken Abdullah Gül için CHP, HDP ve İYİ Parti ile görüşmüş

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, CHP medyasının ana karargahı Halk TV'de katıldığı programda 2018 yılında gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Abdullah Gül'ü desteklediğini, Gül'ün aday olması için CHP, HDP ve İYİ Parti ile masaya oturduğunu itiraf etti. Böylece 8 Temmuz 2019'da AK Parti'den istifa eden Babacan'ın ihanet içinde olduğu ortaya çıktı

Güncel / 10 Mayıs 2021 Pazartesi 09:00
Ali Babacan ihaneti itiraf etti! Henüz AK Parti üyesiyken Abdullah Gül için CHP, HDP ve İYİ Parti ile görüşmüş

Halk TV'ye konuk olan Ali Babacan, AK Parti'ye karşı işlediği ihaneti yüzü kızarmadan anlattı. 2018 seçimlerinde hâlâ AK Parti üyesi olan Babacan, Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı adayı olması için desteklediğini, hatta bunun gerçekleşmesi için çaba sarfettiğini itiraf etti.

BABACAN TEMMUZ 2019 YILINDA İSTİFA ETMİŞTİ!

Abdullah Gül'ü desteklediğini açıklayan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, AK Parti'den 8 Temmuz 2019 yılında istifa etmişti. Babacan 2018 seçimlerinde Abdullah Gül'ü desteklediğini itiraf ederek ihanet ettiğini de açık etmiş oldu.

AK PARTİLİ VEKİL ALPAY ÖZALAN'DAN TEPKİ

Eski milli futbolcu ve AK Partili Milletvekili Alpay Özalan, konuya ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Özalan, ''Ali Babacan, az önce 2018'de Abdullah Gül'ü ortak aday göstermek için CHP ile anlaştıklarını ama son anda başka bir partiyle pürüz çıktığını söyledi. Ali Babacan, AK Parti'den 2019'da ayrıldı. Yani AK Parti üyesiyken CHP ile ittifak yaptı. Farkında olmadan karakterini özetledi.'' ifadelerini kullandı.

Ak PartiAlpay ÖzalanAli BabacanMilletvekili

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