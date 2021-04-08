HDPKK Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'dan ittifak ortaklarına gözdağı

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, 'Demokrasi ittifakını genişleterek, ülkeyi bu karanlıktan kurtaracağız.' dedi.



CHP ve İP'in ortağı Buldan, bir otelde düzenlenen basın toplantısında, HDP'nin güçlü demokrasi, gerçek adalet ve özgür yaşamın kurucu gücü olduğunu söyledi.



Buldan 'İnancımızı ve umudumuzu yitirmedikçe bizi alt edecek hiçbir güç yoktur. Başta Kürt halkı olmak üzere Türkiye halklarını bir 100 yıl daha karanlığa mahkum etmeyeceğiz, buna asla izin vermeyeceğiz. Tarihsel olarak var olan, sistemin içinden gelen devletçi iki egemen bloka karşı üçüncü yol siyasetini büyüteceğiz. Demokrasi ittifakını genişleterek ülkeyi bu karanlıktan kurtaracağız.' sözleriyle yeni bir ittifakın sinyalini vererek CHP ve İP gibi ittifak ortaklarına göz dağı verdi.



HDP'li Selahattin Demirtaş geçtiğimiz günlerde 'HDP öncülüğünde üçüncü bir ittifak kurulabilir' sözleri ile gündeme gelmişti.