Diyanet 8 bin 600 yerleşim yerinin imsakiyesi paylaştı: İlk iftar Hakkari son iftar Edirne'de

Diyanet İşleri Başkanlığının ramazana yönelik bilgilendirmelerinin yer aldığı 'ramazan.diyanet.gov.tr' internet sitesinde, dünyanın dört bir yanındaki 8 bin 600 yerleşim yerine ait imsakiye paylaşıldı. Başkanlık, bu yıl da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) gölgesinde ihya edilecek 11 ayın sultanı, sağlık ve şükür ayı ramazana yönelik hazırlıkları kapsamında, internet ve sosyal medya hesapları üzerinden vatandaşları bilgilendirmeyi sürdürdü.



Vatandaşlar, internet sayfasında yer alan 'İmsakiye' bölümünde, Türkiye ve yabancı ülkeler için ayrı ayrı hazırlanmış çizelgeye kolayca ulaşabilecek. Ayrıca 'vakithesaplama.diyanet.gov.tr' internet adresinde, 2027'nin sonuna kadar dini günlerin listeleri paylaşıldı.



208 ülkenin imsakiye bilgileri yer alıyor

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Astronomu Hümeyra Nur İşlek, her yıl ramazanın başlamasından yaklaşık 10 gün önce imsakiyeleri internet sitelerinde yayımladıklarını, e-posta ile kendilerine ulaşan vatandaşlara ise bilgileri daha erken verdiklerini söyledi. İnternet sitesinde 208 ülkeye ait imsakiye bilgilerinin yer aldığını ifade eden İşlek, '8 bin 600 yerleşim yerinin imsakiyelerini, namaz vaktini, bayram namaz vakitlerini yayımlamaktayız. Bu 8 bin 600 olarak kalmıyor. Çünkü her gün veri tabanımızda olmayan bir yeri insanlar talep ediyor. Hemen oranın koordinatlarını çıkarıp web sayfamıza, veri tabanımıza ekliyoruz.' diye konuştu.



İlk iftar Hakkari'de, son iftar Edirne'de

İşlek, ramazanın başlayacağı 13 Nisan Salı gününde Iğdır'da saat 03.53'te ilk imsakın yaşanacağını, ilk iftarın da 18.45'te Hakkari'de yapılacağını belirtti. Ramazanın ilk günü son imsakın İzmir'de saat 05.05'te olacağını ve son iftarın Edirne'de 19.59'da yapılacağını anlatan İşlek, ilk günde Sinop'ta 15 saat 3 dakikayla en uzun, Hatay'da ise 14 saat 39 dakikayla en kısa orucun tutulacağını kaydetti. İşlek, ramazanın son günü 12 Mayıs'ta ilk imsakın Ardahan'da 03.02'de, ilk iftarın Hakkari'de 19.11'de, son imsakın Muğla'da 04.19'da, son iftarın Edirne'de 20.30'da yaşanacağını bildirdi.



En uzun oruç 16 saat 52 dakika ile Norveç'te

Son gün Sinop'ta 16 saat 29 dakikayla en uzun, Hatay'da ise 15 saat 47 dakikayla en kısa orucun tutulacağını dile getiren İşlek, 'Biz ekvator olarak da orucun gününe ve uzunluğuna bakmak istedik. Ramazanın ilk günü 13 Nisan'da ekvatorda Gabon'un Libreville şehrinde 13 saat 23 dakika oruç tutulacak. Kuzeyde Norveç'in Tromso şehrinde ise 16 saat 52 dakika oruç tutulacak.' diye konuştu.