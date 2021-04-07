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Tecavüz girişiminde bulunan adamı köpek yakaladı, esnaf dövdü!

Bursa'da olası bir dehşet olayı son anda önlendi. Dün gece saatlerinde F.D. isimli kadın, babasını ziyaret etmek için gittiği patika yolda kimliği belirsiz kişinin cinsel saldırısına uğradı. O sırada çevrede dolaşan iki kardeş, kadının çığlığını duyarak yardımına koştu. Kaçan sapık adamı kardeşlerin yanındaki 'karlos' isimli köpek yakalarken, çevredeki esnaf da şüpheliye meydan dayağı attı. Kadını kurtaran kardeşler, gazetecilere yaptığı açıklamada "Oradaki kadın bizim yakınımız olabilirdi, çok şükür fark ettik ve geç kalmadan müdahale ettik. Yaşanabilecek en kötü şeyi yaşadı. Allah kimsenin başına vermesin. Böyle erkekler yüzünden biz erkekliğimizden utanıyoruz" dedi.

Güncel / 07 Nisan 2021 Çarşamba 10:25
Tecavüz girişiminde bulunan adamı köpek yakaladı, esnaf dövdü!

Korkunç olay, merkez Yıldırım ilçesi Doğa Parkı'nda dün meydana geldi. İddiaya göre kadın kuaförü olan F.D. (39), babasını ziyaret etmek için Yiğitler Mahallesi'ndeki evine doğru yürümeye başladı. Bu sırada patika yolda karşısına çıkan kimliği belirsiz şüpheli, kadını zorla tutarak ormanlık alana götürdü. Burada F.D.'yi darp eden şüpheli, daha sonra tecavüz girişiminde bulundu.

TECAVÜZ ŞÜPHELİSİNİ KÖPEK YAKALADI, ESNAF DÖVDÜ

Bu sırada Veysi Solmaz (35) ile kardeşi Murat Solmaz (30) yanlarındaki 'Karlos' isimli pitbull cinsi köpeği gezdirmek üzere ormanlık alana girdi. Burada kadın çığlıkları duyan Solmaz kardeşler, sese doğru gittiklerinde, bir şüphelinin F.D.'ye tecavüz girişiminde bulunduğunu görüp müdahale etti.

Şüpheli kaçmaya başlarken, 'Karlos' isimli köpek şüphelinin peşine düştü.

Otosansit Sanayi Sitesi'ne doğru kaçan şüpheli burada 'Karlos' tarafından yakalandı.

Olayı duyan çevredeki esnaf ise şüpheliyi sokak ortasında dövdü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ormanlık alanda baygınlık geçiren F.D., Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, esnafın elinden kurtarılan şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

KAHRAMAN KARDEŞLER KONUŞTU: 'ERKEKLİĞİMİZDEN UTANIYORUZ'

Yaşanan olayın ardından gazetecilere konuşan Veysi Solmaz ve Murat Solmaz kardeşler, 'Ormanlık alanda köpeğimiz Karlos'u gezdirmeye çıktığımızda kadın çığlıkları geldiğini fark ettik.

Sese doğru gittiğimizde bir kişinin, kadının üzerine çıktığını ve tecavüz etmeye çalıştığını gördük.

Şüpheli bizi görünce kaçmaya başladı. Köpeğimiz Karlos dakikalarca kovaladı ve sanayide yakaladı.

Burada şüpheliyi bacağından ısırıp etkisiz hale getirdi.

Pitbull

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