KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Cenevre açıklaması

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu canlı yayında Cenevre'deki Kıbrıs zirvesine dair açıklamalar yapıyor.



Tatar'ın açıklamaları şöyle:



Şu anda bir zemin olmayabilir ama ilerleyen süreçte nasıl bir zemin olacak bakacağız. Uluslararası olarak tanımadan bizim masaya oturmamızın hiçbir anlamı olmayacak. Eşitlik olabilmesi için iyi niyetinin olmadığını bugün yine gördük. Kıbrıs Rum tarafının açık açık söylediği, şu anki Kıbrıs Cumhuriyeti'nin aynen devam etmesi. Günün sonunda Türkiye ile bağlarının koparılması düşünülüyorsa, burada Türkiye'nin bu oyuna gelmeyeceğini düşünüyoruz. Kıbrıs ne eski Kıbrıs, Doğu Akdeniz ne eski Doğu Akdeniz'dir.



Çavuşoğlu'nun açıklamaları:



Toplantının amacı ortak müzakere için yeni bir zemin arayışıydı. Egemen eşitliğe dayalı çözümü yazılı ve sözlü olarak konuştuk, KKTC'nin çabalarına da tam destek verdik.





Rum tarafının Ada'nın tek taraflı hakimi gibi davrandığını biz de söyledik. Yeni düzenin artık iki devlet arasında olması gerektiğini söyledik. Kıbrıs Türklerinin statüsünün belirsiz kalacağını da özellikle belirttik. Güney Kıbrıs Cumhurbaşkanı egemen eşitliğe karşı çıktı. Anastasiadis, Eşitlik verilirse, ortaklık işlevi olmaz' lafını tekrarladı, ayrıca BM Genel Sekreteri Guterres'in önerilerini de sık sık reddetti. Tatmininin limitini alaycı şekilde sorduk, tabi cevap veremediler, üstten üstten konuşmaya çalıştılar ve Sayın Tatar ve bizden gerekli cevapları aldılar.



RUMLARDAN HADSİZ TEKLİF: AB'YE VERİLSİN



Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin tarafında hala hiçbir değişiklik yok. Maraş'ın ve Ercan Havalimanı'nın kontrollerinin BM'ye, Gazi Mağusa'nın kontrollerinin de AB'ye verilmesini istedi, bu tabi ki mümkün değildir.



İngiltere ve BM Genel Sekreteri orta yol bulunur mu diye yokladı, ama zemin oluşmadı. Biz de kararını destekledik. Önümüzdeki süreçte biz sağlam duruşumuzu devam ettireceğiz. KKTC'nin bağımsızlığı, egemenliği konusunda taviz vermeyeceğiz. Cenevre toplantısı 58 yıllık Kıbrıs meselesinde tarihi bir noktadır. Uzun soluklu mücadelede Kıbrıs Türkleri'nin yanında olmaya devam edeceğiz.



Tehdit dilini kullanmaya devam edeceklerdir, bunu biliyoruz. AB ülkelerinin KKTC'yi tanımadığını, ambargolar uyguladıklarını izah etmeleri lazım. Kıbrıs Türklerinin haklarını kabul etmeseler de tanımaları gerekiyor.



Crava Montana öncesi ve sonrasında söylediklerini biraz daha süsleyerek ifade ettiler, geçmişte bunu takip eden herkes süsleyip kamuflaj yaptığını görebilir. Belgenin sızdırılmasında ahlaklı ya da etik olarak da değişmediklerini gösterdiler, gizli belgeleri sızdırdılar. KKTC ve Türkiye'nin desteklediği vizyonunu yazılı şekilde faylaşmıştır. Toplantı sırasında da herkesi arayarak 'Türkiye ve KKTC çözüm istemiyor' diyerek yalana başvurmuşlardır.



KKTC'nin eşitliğinden ödün vermeyiz. Türkiye, KKTC'nin yanında olmaya devam edecektir.



SORU-CEVAP



Bundan sonraki süreç nasıl olacak?



Tatar: Bizim söylediklerimiz bakidir. Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük bir desteği vardır. İngiltere garantör ülkedir. Türkiye'nin de desteği ile İngiltere'ye baskı yapacağız biz. Öncülük yaparsa diğer ülkelerin olumsuz bakacağını düşünmüyorum. Sorun uluslararasıdır. Bizim kimseye haksızlık yaptığımız yoktur. Çavuşoğlu ile var gücümüz ile söyledik, ayrı millet, ayrı dil, ayrı ırk, onun ne kadar hakkı varsa benim de o kadar hakkım olacak. Ben egemenliğimi tartışmaya açmam. Benim egemenliğim zaten var. Eşit bir şekilde müzakere masasında eşit şartlarla konuşmak mümkündür. Herkez kazanacaktır eşitlikten. 50 senedir ne değişti. Hiçbir şey değişmedi. Artık değişiklik şart. Keşke karşı taraf da güzellik ve eşitlik adına değişiklikle masaya gelseydi. SayınCumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradık, bilgi verdik. Memnuniyetini iletti.







Çavuşoğlu: İki ay sonra yine aynı formatta Cenevre veya New York'ta bir toplantı düşünülüyor. Kalıcı birçözümden yanayız.



Belgenin sızdırılması...



Tatar: Kıbrıs Cumhuriyeti'nin devamını istiyorlar. Biz bunu kabul etmeyiz. Yazılanların kağıtta kalacağı, size zorlamalarla neler yaptıracaklarını bilen bir halkınCumhurbaşkanıyım. Kendi devletimizin egemenliğinin tanınmasını istiyoruz. Kıbrıs rumları bizim noktamızdan şu an uzaklar. Diyecek bir şey yok. Karşı tarafın her zaman yaptığı şeyler.