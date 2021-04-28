USD (Alış - Satış) : 8,27 - 8,28 EURO (Alış - Satış) : 9,96 - 9,98

Batının İslâm nefreti bitmiyor

Müslümanlara ve İslam değerlerine saldırının cezasız kaldığı batıda, ramazan ayında da nefret sürüyor. Fransa ve ABD’de camilere yönelik saldırılar ve “İslam’a ölüm” yazılarına yenileri eklenirken Din Bir Sen Genel Başkanı Özdemir, “İslam birliği kurulmadığı sürece batının saldırıları durmaz” derken; Diyanet Bir-Sen Genel Başkanı Türüt de, “Bu haçlı mantığı” dedi.

Dünya / 28 Nisan 2021 Çarşamba 12:17
Batının İslâm nefreti bitmiyor

İslamofobi tıpkı bir virüs gibi batının her tarafını sarmaya devam ediyor. Sözde uygar, özgürlükçü batıda her geçen gün İslam'ın kutsallarından birine daha saldırı düzenleniyor. Geçtiğimiz hafta Fransa'da bulunan İslam Kültür Merkezi'nin ibadethane kısmının ve caminin duvarına İslam karşıtı, hakaret ve tehdit içerikli yazılar yazılırken, şimdi de bir camiye saldırı haberi de ABD'den geldi. Siyahilerin polis karşısında her türlü zorbalığı yaşadığı ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Moorhead şehrinde bir camiye İslamofobik saldırı düzenlendi. Her fırsatta demokrasi hamisi kesilen batı ülkelerinin birçoğunda cami ve Müslümanların ibadethanelerine saldırılar sürüyor. Ramazan ayında bile İslam'a ve Müslümanlara yönelik saldırılarını sürdüren batıya, STK temsilcileri Akit aracılığıyla tepki gösterdi.

Batıya karşı birlik şart
Batının İslam'a yönelik saldırılarına karşı artık İslam birliğinin kurulması gerektiğini ifade eden Din Bir Sen Genel Başkanı Yusuf Özdemir, “Batının saldırıları yeni başlamadı. Geçmişten bugüne bütün dertleri İslam'la. Çünkü İslam medeniyettir. İslam, insanlıktır. Bütün canlara değerdir. Batı ve yandaşları da sömürücü zihniyettir. Bunun tek çözümü İslam birliğinin kurulması, Müslümanların birlik beraberlik içerisinde hareket etmesi, ekonomilerini bütün dünya üzerinde stratejik olarak güçlerini bir araya getirmesi gerekir. Bu birlikteliği sağlamadığımız müddetçe bu senaryoları sözlü olarak, yazılı olarak, tenkitlerle devam ettireceğiz. Bunun tek çözüm yolu İslam birliğini kurmaktır” diye konuştu.

Müslümanları kışkırtıyorlar
Fransa'da artan saldırılara dikkat çeken Diyanet Bir-Sen Genel Başkanı Hasan Türüt de, “Fransa'nın son zamanlarda özellikle Müslüman toplulukları günah keçisi ilan etmesi, camilerimizi talan etmeye çalışması, Müslümanları kışkırtmaya yöneliktir. Benzer manzaralar Amerika'da da var. Camilere saldırı var. Avrupa da Müslümanlara yönelik kısıtlamalarını artıyor. Camilerimize yine saldırılar oluyor. Fransa'da haçlı mantığının sürdüğünü görüyoruz. Fransa'nın Müslümanlara yönelik yasakçı zihniyetine batının sessiz olmasından anlıyoruz bunu. Dolayısıyla batının tamamı bu kafada ve şiddetle kınıyoruz. Sadece Türkiye kamuoyuna değil, dünya kamuoyuna medeniyetten bahsedenlerin, medeniyetten ne kadar uzak olduğunu açık bir şekilde görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Yusuf Özdemir

loading...

YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

26 NİSAN-03 MAYIS HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
TÜRKER AKINCI

84 Ve 94 Ruhları...

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement