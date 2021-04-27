Biden tamam da HDP’ye neden sessizsin? CHP'den Biden show!

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, 24 Nisan’da 1915 olaylarına ilişkin yaptığı açıklamada “Soykırım” ifadesini kullanan ABD Başkanı Joe Biden hakkında “Nefret ve ayrımcılık” suçunu işlediği iddiasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.



'HDP'ye suç duyurusu yapmak için izin çıkmadı'

ABD Başkanı Biden’a ‘Soykırım’ ifadesi için suç duyurusunda bulunan CHP’li Tanal, aynı ifadeyi kullanan ve Türkiye’ye yüzleşme çağrısı yaparak, Ermeni yalanlarını savunan seçim ortakları HDP’ye tek bir laf edemedi. Terör örgütü PKK’nın siyasi ayağı HDP’nin soykırım yalanını sahiplenmesi ve bunu dile getirmesi sert tepkilere neden olurken, yerel seçimlerde HDP ile gizli ittifak kuran Millet İttifakı ortakları CHP ve İYİ Parti’den herhangi bir tepki gelmedi. Aynı yalan için ABD Başkanı Joe Biden hakkında suç duyurusunda bulunup, elinin altındaki HDP’ye sessiz kalması, gizli ittifakı bir kez daha açık etti.



CHP’nin milli meselelerdeki ikiyüzlü tavrı bir kez daha ortaya çıkmış oldu.



