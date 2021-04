Yavaş'ın vaatleri havada kaldı!

CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş göreve geldiği günden itibaren elle tutulur bir projeye imza atmadı.



Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, seçim öncesi vaatlerini yerine getirmediği öğrenildi.



Yavaş'ın, "Her okulda bir hemşire" şeklindeki vaadini yerine getirmediği bildirildi.



Mansur Yavaş, maddi durumu olmayan ailelerin servis ücretlerinin de Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacağının sözünü verdi ve öğrencilere "Ücretsiz okul servisi" karşılanacağını iddia etti. Yavaş, söz konusu sözünü de yerine getirmedi.



SUYA YÜZDE 80 ZAM YAPILMASINI İSTEDİ



Mansur Yavaş, iki yılda hem suya hem de ekmeğe fahiş zam yapılmasını istedi.



"Köylerde yaşayanların su ücretleri sembolik olarak 2 ya da 3 kuruşa indirilecek. Biz suyu Allah'ın nimeti olarak görüyoruz ve sudan para kazanılmayacağına inanıyoruz" diyen Mansur Yavaş, öncelikle suya yüzde 80 zam yapmak istedi. Yavaş'ın suya zam teklifi, AK Partili ve MHP'li meclis üyelerin karşı oylarıyla reddedildi.



ANKARA'DA EKMEĞE YÜZDE 78.5 ZAM



Sabah'ın haberine göre, Yavaş, Halk Ekmeğe ise toplam 3 kez zam yaptı ve ekmeğin fiyatı yüzde 78.5 yükseldi. 70 kuruş olan Halk Ekmek fiyatı yapılan zamla 90 kuruş oldu. Temmuz ayında 1 liraya çıkarıldı. 4 Ocak'tan itibaren ise 1 lira 25 kuruş olarak satışa sunuldu.



5 SENE İÇERİSİNDE 58 KİLOMETRE METRO HATTI YAPACAĞINI SÖYLEDİ, 1 METRE HAT YAPMADI



9 Ocak 2019'da Mansur Yavaş, "5 yıl içerisinde 58 kilometre metroyu planlıyoruz. Zaten Atapark projesi çok çabuk yapılabilecek proje. Her tarafta ağaçlandırmaya uygun yollar var. İnşallah en kısa zamanda başlayacağız" iddiasında bulundu.

5 yıl içerisinde 58 kilometre metro yapacağını iddia eden Mansur Yavaş, iki sene içinde bir metrelik hat dahi yapamadı.





"MANSUR YAVAŞ SÖZÜ VEREBİLİRİM" DEDİ, İŞÇİLERİ ÇIKARDI



Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan hiç kimsenin işten çıkarılmayacağını söyleyen Mansur Yavaş göreve geldikten sonra 220 personeli çıkarıp, 7 bin 500 kişiyi işe aldı.



9 Ocak 2019'da "işçi çıkarmayacağım" diyen Mansur Yavaş, şunları söylemişti: "Şimdi belediye işçileri işten çıkarılacak mı? Ankara Belediyesi'nde insanlara diyorlar ki, 'Mansur Yavaş seçilirse gelecek sizi işten atacak'. Biz şöyle bakarız, Ankara Belediyesi'nde çalışan herkes benim mesai arkadaşımdır. Herkes ev bakıyor, çocuk okutuyor. Baba çocuklarının kahramanı... Bunu kendime yakıştıramam. Emeğinin karşılığını veren herkes benim mesai arkadaşımdır. Ben onları ne zorla mitinge ne de maça götüreceğim. Yani ben 'Vallahi billahi çıkartmayacağım' mı diyeceğim. Şunu söyleyebilirim, onlara Mansur Yavaş sözü verebilirim."





ULUS TRAFİĞİNİN YERİN ALTINA İNMESİ



Seçimlerden önce Ulus ve Kızılay yeniden projesi kapsamında Ulus trafiğinin yerin altına indireceğini söyledi ancak hiçbir işlem yapılmadı. Sabahın erken saatlerinde Halk Ulaşım adı altında ücretsiz ulaşım hizmeti yapacağını söyledi ancak yapmadı. Kızılay'a belirli zamanlarda meydanın araç trafiğine kapatılmasının sözünü verdi ancak bu projeyi de hayata geçiremedi.



İŞTE MANSUR YAVAŞ'IN HAVADA KALAN VAATLERİ:



*4 Şubat 2019'da Mansur Yavaş, "Her mahalleye bir, hatta birden çok kreş yapacağız. Kadınlar sırf çocuklarına bakacak kimse yok diye işi bırakıyorlar" dedi. TÜİK verilerine göre Ankara'da 25 ilçede toplam 1425 mahalle bulunuyor. 3 kreş yapıldı.



2 Aralık 2019'da Mansur Yavaş, "Atanamayan öğretmenlerimizin istihdamına katkıda bulunmak istiyoruz" dedi. Atanamayan öğretmenler, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde çalışmıyor.



Seçimden önce Mansur Yavaş: "Japonya'da hiç kimsenin gitmediği yerde olan bir öğrenci için tren seferleri yapılmıştır. Bu kızcağız okuldan mezun oluncaya kadar sadece bu öğrenci için tren çalışmış. Bunu bir hak olarak görüyorum. Bir öğrenci için tren gitmiş ve gelmiş. Çağdaş ülkelerdeki gibi ulaşım olmalıdır. Siz kar ve zarar amaçlı bakamazsınız. Belediye kamu hizmeti yapan bir kurum. Bir kişi için bile olsa ulaşımın devam etmesi gerekir. Biz ulaşıma böyle bakıyorum" iddiasında bulundu.



OTOBÜS HATTINI İPTAL ETTİ



Aynı Yavaş, göreve gelir gelmez Altındağ ilçesi Kavaklı ilkokul ve ortaokul öğrencileri için okula gidiş-geliş saatlerinde verilen otobüs hattını iptal etti.



26 Kasım 2019'da Ankara Büyükşehir Belediyesi, 6 güzergahtan oluşan 53,7 kilometrelik "Bisiklet Yolu Projesi"ne 3 ay içerisinde başlanacağını bildirdi. 5 Şubat 2021'de ise Milli Kütüphane-Beşevler güzergahında tamamlanan 900 metrelik 1. etap bisiklet yolu açıldı.



18 Mart 2019'da seçim öncesi yaptığı konuşmada Mansur Yavaş: "Köylerdeki evlerin hemen hemen hepsine güneş enerjisi takacağım. İstiyoruz ki köylerde yaşayan vatandaşlarımız ne elektrik ne de su parası ödesin" ifadelerini kullandı. 2 yıl geçmesine rağmen köylerdeki evlere güneş enerjisi takılmadı.



ANKARA FUAR VE KONGRE MERKEZİ BİTİRİLEMEDİ



25 Haziran 2019'da Mansur Yavaş, "Yaklaşık 1 yıl içerisinde fuar alanının inşaatı bitecek gibi gözüküyor. Biz de bu süreçte fuarı işletecek yapıyı oluşturmalıyız" dedi. Ankara Uluslararası Fuar Alanı ve Kongre Merkezi iki sene geçmesine rağmen bitirilemedi.



TAKSİCİLERE 7 BİN 701 TABLET DAĞITILMADI



Ankara'daki 7 bin 701 taksinin hepsine ücretsiz tablet dağıtılacağı sözünü verdi ancak tablet dağıtamadı.