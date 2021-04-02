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Milli Banliyö Tren Seti Projesi başladı!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, IMF'nin küresel ekonomide bu yıl yüzde 5,2'lik büyüme öngördüğünü belirterek, "OECD’ye göre Türkiye’de de yüzde 5,9’luk bir büyüme beklentisi var. Türkiye için ortaya çıkan bu olumlu tabloda hükümetimizin Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki çalışmalarının önemi büyük." dedi.

Güncel / 02 Nisan 2021 Cuma 19:25
Milli Banliyö Tren Seti Projesi başladı!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bursa Ticaret ve Sanayi Odasında (BTSO) iş insanlarıyla istişare toplantısında yaptığı konuşmada, bir yılı aşkın süredir, salgın koşulları nedeniyle dünya ekonomisinin ciddi bir durağanlık sürecinden geçtiğini söyledi.

Tedavi ve aşılama konusunda önemli ilerlemeler yaşanmasıyla 2021 itibariyle küresel ekonomide hızlı bir toparlanma beklendiğini ifade eden Karaismailoğlu şöyle konuştu:

"IMF, küresel ekonomide 2021 yılında yüzde 5,2'lik büyüme öngörüyor. OECD’ye göre Türkiye’de de yüzde 5,9’luk bir büyüme beklentisi var. Türkiye için ortaya çıkan bu olumlu tabloda hükümetimizin Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki çalışmalarının önemi büyük. Bu zor koşullar altında, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak bizler de 4 bini aşkın şantiyemizde, elbette tüm sağlık tedbirlerini alarak projelerimizin inşasını aralıksız sürdürdük. Hava yollarımız etkinliğini korudu, dünyanın yeni transit merkezi İstanbul Havalimanı, yolcu sayısı bakımından son derece aktif bir yıl geçirdi. Demir yolu reformumuz kapsamında oluşturduğumuz Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattımızla, duran ticari hatlara orta koridor üzerinden alternatif bir güzergah oluşturup, Avrupa-Asya arasında ticaretin kesintisiz sürdürülmesini sağladık. Limanlarımız aralıksız çalıştı. İhracatımıza her zaman olduğu gibi omuz verirken, pandeminin en yoğun günlerinde dahi ülkemizin temel ihtiyaçlarını başarıyla karşıladılar."

Bütün olumsuzluklara rağmen 2020'de ihracat hedeflerine ulaştıklarını belirten Karaismailoğlu, ocak 2021 itibarıyla yıllık sanayi üretimini yüzde 11,4 artırdıklarını söyledi.

"CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINA SARSILMAZ BİR EKONOMİK GÜÇ OLARAK GİRİŞ YAPACAĞIZ"

Türkiye'nin salgın koşullarında dahi tüm dünyanın hayretle izlediği bir ülke olduğunu dile getiren Bakan Karaismailoğlu, üretkenliği ve büyümeyi inançla devam ettirdiklerini kaydetti. Daha zengin, daha güçlü, gelişmekte olan değil gelişmiş bir Türkiye inşa etmeye olan inançlarını koruduklarını belirten Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"İnşallah, Cumhuriyetimizin 100. yılına da bu inanç sayesinde sarsılmaz bir ekonomik güç olarak giriş yapacağız. Türkiye son yıllarda pek çok cephede aynı anda savaştı. Sağlıktan, eğitime, tarımdan sanayiye, savunmadan ulaştırmaya hemen her alanda 19 yıldır hükümetlerimiz tarafından çok büyük bir emek verildi. İhmal edilen her iş yeni baştan ele alındı, tespit edilen tüm eksikler giderildi. Ekonomide bir üst lige yükselmemizi sağlayacak katma değerli dev projeler hayata geçirildi. Ulaştırma ve haberleşme altyapımızın çağa uygun hale getirilmesi ve özellikle ekonomimize dayanak olacak bir klasmana erişebilmesi için de 1 trilyon lirayı aşkın yatırım yaptık. 'Bütünsel kalkınmanın istisnası olmaz' dedik. Doğu-batı, kuzey-güney ekseninde ülkemizin tüm altyapısını yeniledik. Ne bir ilimizde ne bir köyümüzde basılmadık bir karış toprak bıraktık. Vatandaşlarımızı, gençlerimizi, çocuklarımızı dünya ile bağlarken, bir yandan da sanayicilerimizin üretkenliğini artırmak, güçlü bir lojistik altyapıyla yeni pazarların kapılarını açmak için gece gündüz çalıştık."

"ARTIK RAYLARIMIZDA YERLİ ÜRETİM ARAÇLARIMIZ ÇALIŞIYOR"

Bakan Karaismailoğlu, hem ulaştırmada hem de haberleşmede dijitalleşen dünyayı yakalayacak nitelikte projeler hayata geçirdiklerini aktardı.

Yaptıkları yatırımların geri dönüşünü çoktan almaya başladıklarını ifade eden Karaismailoğlu, şunları kaydetti:
"Bakanlığımızın 2003-2020 yılları arasında devlet bütçesi ve kamu özel işbirliği ile yaptığı yatırımların toplam tutarı da 169 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Ulaştırma ve haberleşmede yaptığımız her proje Türkiye’de sanayinin gelişmesinde, yeni yatırımlara uygun ortam oluşturulmasında ve ihracat perspektifimizin genişlemesinde hayati bir rol oynuyor. Milli ve yerli bir demiryolu endüstrisi oluşturma, demiryollarını üretim merkezlerine ve limanlara bağlama yönündeki çalışmalara da önem veriyoruz. Fabrikalarımız da Milli Elektrikli Tren Seti, lokomotifler ve özgün motor projelerimiz başarı ile devam ediyor. Milli Banliyö Tren Seti Projesi başladı. 2021 yılında tasarımı tamamlanarak prototip imalatına başlayacağız. Milli Elektrikli Tren seti projemizde yerlilik oranı yüzde 60’a ulaşmıştır. Yerlilik oranı seri üretimde yüzde 80’e çıkacak. Artık raylarımızda yerli üretim araçlarımız çalışıyor. Bakanlığımızın 2023 vizyonu doğrultusunda demiryolu sektör payını 2023 yılında yolcuda yüzde 5'e, yükte yüzde 10’a, 2035’te ise yolcuda yüzde 15’e, yükte yüzde 20’ye çıkarmayı hedefliyoruz."

Karaismailoğlu, 2003’ten bu yana ulaştırma ve haberleşme yatırımlarının sanayiye toplam katkısının 225 milyar dolar olarak gerçekleştiğini de belirtti. BTSO Başkanı İbrahim Burkay da Karaismailoğlu'na katılımları için teşekkür etti. Toplantıya AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti Bursa milletvekilleri ile iş insanları katıldı.

Alinur AktaşAk Parti

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