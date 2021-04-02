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Bu da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in tiyatrocusu Yüksel Temur'un lüks yaşamı!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, sosyal paylaşım sitesi Twitter'da resmi hesabında paylaştığı videoda yer alan ve "Ekonomi berbat" dediği Yüksel Temur'un Range Rover marka aracının olduğu öğrenildi.

Siyaset / 02 Nisan 2021 Cuma 12:43
Bu da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in tiyatrocusu Yüksel Temur'un lüks yaşamı!

Meral Akşener'in, sosyal paylaşım sitesi Twitter'da resmi hesabında paylaştığı videoda yer alan ve 'ekonomi berbat' diyen Yüksel Temur'un, sosyal medya hesabından Range Rover marka araç ve ciple çekilmiş fotoğraflarını paylaşması dikkat çekiyor.

LÜKS BİR RESTAURANT SAHİBİ

Yüksel Temur'un, lüks bir restaurant sahibi olduğuna ifade edildi.



AKŞENER, YÜKSEL TEMUR'LA VİDEOSUNU PAYLAŞTI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Konya'da esnafı ziyaret ederek sorunlarını dinledi. Bu sırada Yüksel Temur'un isimli bir kişi Meral Akşener'e 'Ekonomi berbat' iddiasında bulundu.

Meral Akşener, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından Yüksel Temur'un kendisiyle yaptığı konuşmanın videosunu paylaştı. Akşener, 'Bak Sayın Erdoğan, konuşan dış güçler değil, teröristler değil...

Konuşan, en son seçimde sana güvenmiş, oy vermiş olan Konyalı bir vatandaşımız. Seni seçmiş vatandaşlarının sesine kulak ver...' iddiasında bulundu.

LÜKS MARKA ÇİPLE FOTOĞRAFLAR

'Ekonomi berbat' diyen Yüksel Temur'un, lüks restaurant sahibi olduğu öğrenildi. Yüksel Temur'un, Range Rover marka araçla ve cipin üzerindeyken fotoğraf paylaşması dikkat çekiyor.


Meral Akşener

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