Osman Gökçek belgelerle anlattı: İBB'de büyük kumanya vurgunu!

Hizmet yerine skandallarla gündeme gelmeye alışmış CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yeni bir skandalı daha canlı yayında ortaya çıktı. Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek, İBB'nin kumanya üzerinden İstanbullu'nun parasını nasıl çar çur ettiğini gözler önüne serdi.



8,52 KURUŞLUK KUMANYAYI 29 TL'YE MAL ETTİ!



İBB'nin tanesini 29 TL'ye ihale ettiği 3 kumanya menüsünü programa getiren Gökçek, İBB'nin kumanyaları, piyasa değerinden 3 hatta menüye göre 4 katı fiyatlarla ihale ettiğini ortaya koydu. Gökçek İBB Başkanı İmamoğlu'na İstanbullu'nun parası nereye akıyor? diye sordu.



İşte o anlar;



