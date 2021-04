Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan KKTC'nin Kur'an kursu kararına tepki!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Anayasa Mahkemesi (AYM), ülkedeki Kur'an kurslarının laiklik ilkesine karşı olduğu gerekçesiyle kapatılmasına karar verdi.



Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş karara sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. "Bu yanlış karardan bir an önce vazgeçilmeli" ifadelerini kullandı.



"BU YANLIŞ KARARDAN BİR AN ÖNCE VAZGEÇİLMELİ"



Erbaş'ın açıklaması şu şekilde:



KKTC Anayasa Mahkemesi'nin Kur'an Kurslarıyla ilgili almış olduğu karar kabul edilemez. Kıbrıs Türklerinin varlığını ve birliğini tehdit eden,din ve vicdan hürriyetine kast eden bu yanlış karardan bir an önce vazgeçilmeli ve Türkiye'nin bir asırlık tecrübesinden istifade edilmeli.



BAŞKAN ERDOĞAN DA TEPKİ GÖSTERDİ



Cuma çıkışı açıklama yapan Başkan Erdoğan KKTC'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na giderken Cumhurbaşkanıyla bu konuyu etraflıca görüşmesini söylediğini aktardı.



Erdoğan, Çavuşoğlu'na, görüşmeden sonra da gerekli açıklamayı orada yapmasını söylediğini dile getirerek, "Anayasa Mahkemesi Başkanının yapmış olduğu bu açıklamayı bizim kabul etmemiz mümkün değil. Öncelikle Anayasa Mahkemesi Başkanının laikliği öğrenmesi lazım. Türkiye'de şu anda laikliğin uygulaması nedir, bunu da öğrenmesi lazım. Eğer tavır değişti değişti, tavır değişmediği takdirde biz özellikle Kuzey Kıbrıs'ta inanç özgürlüğü noktasında oradaki yavrularımızın Kur'an eğitimi noktasında, onların eğitimine engel teşkil edecek adımların atılmasına asla müsamaha edemeyiz." diye konuştu.



Türkiye'de din eğitimi ve öğretimi noktasında bu tür şeylerin çözüldüğünü vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:



"Laiklik anlayışı onların anladığı gibi değildir ve Kuzey Kıbrıs bir Fransa değildir. Kuzey Kıbrıs artık uygulamalarıyla, her şeyiyle Türkiye'deki uygulamalar neyse bunları uygulama safhasına geçirmek durumundadır. Oradaki bazı sendikaların, dinden uzak sendikaların, din düşmanı sendikaların attığı adımları bizim de kabul etmemiz mümkün değildir. Anayasa Mahkemesi Başkanı, bu yanlışından süratle dönmelidir. Dönmediği takdirde atacağımız adımlar da bundan sonraki süreçte farklı olacaktır, bunu da bilmeleri gerekir. Başkan Yardımcım Fuat Bey de bu konuyu Ersin Bey'le görüşmek suretiyle süratle bu işin düzeltilmesi konusunda gerekli adımların atılmasını kendisine bildirecektir. Ben de süreci takip ediyorum. Duruma göre bizler de adımlarımızı atacağız."