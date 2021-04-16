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CHP Çanakkale İl Başkanı Metin Ümit Ünal'dan koronavirüse yakalandığını duyuran Meclis üyesine skandal sözler

Yalanları, iftiraları, taciz ve tecavüz iddiaları ile gündemden düşmeyen Cumhuriyet Halk Partisi'nde yeni skandalın adı koronavirüs oldu. CHP Çanakkale İl Başkanı Metin Ümit Ünal, koronavirüse yakalandığını bir paylaşım ile duyuran CHP İl Genel Meclisi Üyesi İsmail Gürses'e 'Umarım Meclis'e taşınmıştır' dedi. İğrenç sözlerin ardından ise tepkiler peşi sıra geldi.

Siyaset / 16 Nisan 2021 Cuma 09:04
CHP Çanakkale İl Başkanı Metin Ümit Ünal'dan koronavirüse yakalandığını duyuran Meclis üyesine skandal sözler

Yalanları, iftiraları, taciz ve tecavüz iddiaları ile gündemden düşmeyen Cumhuriyet Halk Partisi'nde yeni skandalın adı koronavirüs oldu. CHP Çanakkale İl Başkanı Metin Ümit Ünal, koronavirüse yakalandığını bir paylaşım ile duyuran CHP İl Genel Meclisi Üyesi İsmail Gürses'e 'Umarım Meclis'e taşınmıştır' dedi. İğrenç sözlerin ardından ise tepkiler peşi sıra geldi.

Metin Ümit Ünal'ın; 7 Nisan 2021 tarihinde koronaya yakalandığını açıklayan CHP'li CHP İl Genel Meclisi Üyesi İsmail Gürses paylaşımının altına 'Geçmiş olsun. Umarım Meclis'e taşınmıştır' ifadelerini kullandığı öğrenildi.

BİR GÜN ÖNCE İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞI SEÇİMİ YAPILDI
CHP'den istifa eden Nejat Önder; 6 Nisan 2021 tarihiden AK Parti ve MHP'li Meclis üyelerin desteğiyle İl Genel Meclisi Başkanlığı'na seçilmişti.

HERKESİN HASTALANMASINI İSTEDİ!

CHP İl Genel Meclisi Üyesi İsmail Gürses, 6 Nisan 2021 tarihinde paylaşımda bulundu ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı. Gürses; 'Bugün yaptırdığım covid testi pozitif çıktı. 10 gün karantinadayım' ifadelerini kullandı.

CHP Çanakkale İl Başkanı Metin Ümit Ünal; İsmail Gürses'in paylaşımına yorumda bulundu ve 'Geçmiş olsun. Umarım Meclis'e taşınmıştır' ifadelerini kullandı.



SKANDAL SÖZLERE TEPKİ YAĞDI
AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, CHP Çanakkale İl Başkanı Metin Ümit Ünal'ın söz konusu paylaşımına tepki gösterdi.

Turan; 'Hep diyoruz, CHP yalanlarıyla, iftiralarıyla, başka başka hesapların iç uzantısı olmaktan da öte.. İşte, CHP Çanakkale il Başkanı'nın Covid-19 olan Meclis üyesine yorumu; 'Hastalık tüm Meclise bulaşsın'! Çünkü Meclis Cumhur İttifakı'nı başkan seçti. Utanmazlığın nirvanası! İnsan mısınız?' diye sordu.

'CHP SİYASETEN BİTMİŞTİR'

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas; CHP'nin siyaseten bittiğini belirterek, 'Bu paylaşım insanlığın hiçbir yerine sığdıramıyoruz' dedi.

Naim Makas, şunları söyledi:

'Söylemiştik, 'CHP siyaseten bitmiştir' diye. Alın bir örnek daha. Nelerden medet umdukları ortada! Bir kez daha CHP'nin, teşkilatını ve partisini yönetmeye niyeti olmadığını açıkça görüyoruz. Siyasi menfaatleri uğruna, insani değerlerini bile feda ettiğini gördüğümüz bu zihniyet, kendisini bir kez daha ifşa etmiştir. İnsanlığın hiçbir yerine sığdıramadığımız bu tabloyu; en güçlü şekilde kınıyor, kamuoyunun vicdani takdirine bırakıyorum. El İnsaf!'




Ak PartiMilletvekiliCumhuriyet Halk PartisiBülent Turan

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