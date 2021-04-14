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AK Parti Meclis Üyesi Saim Kadıoğlu, Şükrü Genç'in yalanını yüzüne vurdu

AK Parti Meclis Üyesi Saim Kadıoğlu, Sarıyer Belediyesi Meclis Toplantısı'nda, CHP'li Belediye Başkanı Şükrü Genç'i yalanını yüzüne vurdu. Kürsüde yaşananları tane tane anlatan Kadıoğlu, CHP'li Başkanın, "Biz bunu yapmak istedik İSKİ engelledi" sözlerinin de doğru olmadığını söyledi, proje için alan tahsis edilmediğini söyledi. İşte Kadıoğlu'nun Sarıyer Belediye Meclisi'ndeki o konuşması...

Güncel / 14 Nisan 2021 Çarşamba 16:53
AK Parti Meclis Üyesi Saim Kadıoğlu, Şükrü Genç'in yalanını yüzüne vurdu

AK Parti Meclis Üyesi Saim Kadıoğlu, Sarıyer ilçe Meclis toplantısında; Sarıyer'in atık su arıtma tesisi problemine dikkat çekerek; İstanbul'un yüzde 2'lik arıtma tesisi eksikliği olduğunu ve bu yüzde 2'nin de Sarıyer'e ait olduğunu belirtti.

Zekeriyaköy ve etrafındaki köyler civarında arıtma tesisi ihtiyacı olduğunu belirten AK Parti Meclis Üyesi Saim Kadıoğlu CHP'li Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç in "Biz bunu yapmak istedik İSKİ engelledi" sözlerinin de doğru olmadığını belirterek tepki gösterdi.

SARIYER BELEDİYESİ TESİS İÇİN ALAN TAHSİS ETMEDİ

AK Parti Meclis Üyesi Saim Kadıoğlu, "Ben şahidim 2019 yılında seçim öncesi biz Kasapçayır'nda arıtma tesisi yeri aradık. Zekeriyaköy Muhtarı da da şahittir. Ama malesef Sarıyer Belediyesi'nin tahsis ettiği alan olmadığından dolayı projelendiremedik" dedi.

KASAP ÇAYIRI BÖLGESİNDEKİ GÖLETİN KOKUSU VATANDAŞLARI BEZDİRDİ

Sarıyer Zekeriyaköy Köyü Kasap Çayırı bögesinde bulunan ve özellikle yaz aylarında kokusuyla vatandaşları hayatından bezdiren gölet de uzun süredir CHP'li Sarıyer Belediyesi'nin ilgilenmediği sorunlar arasında bulunuyor.

'A8 ESKİDİ YENİSİNİ ALACAĞIM' SÖZLERİ BÜYÜK TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Borç batağına düşen belediyenin ve iştirak şirketleri olan Sarbel A.Ş ve Sarfit LTD'nin toplam borcunun 2020 yılı sonu itibariyle 834 milyonu aştığı ortaya çıkmıştı. Bu konuda Sarıyer Belediyesi meclisinde AK Partili üyeler tarafından verilen soru önergesini görmezden gelen Başkan Şükrü Genç'in 3 milyonluk lüks makam aracına binmesi kamu vicdanını yaralamıştı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Makam aracı saltanatına son vereceğim" derken; Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, değeri 3 milyon TL olan lüks marka makam aracını değiştireceğini kahkaha atarak ifade etmişti. Genç'in, "A8 eskidi artık, şimdi yeni modelini alıyorum" sözleri büyük tepki çekmişti.

Şükrü GençAk PartiKemal KılıçdaroğluCumhuriyet Halk PartisiSarıyer

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