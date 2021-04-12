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CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'nde liyakat lafta kaldı! Belediye torpilli atamalarla aile şirketine döndü

CHP'li belediyelerde torpilli atama zincirlerine bir yenisi daha eklendi. Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün, kızı Yurdagül Akyollu’yu belediye kuruluşu olan Büyükçekmece İmar Eğitim ve Hizmet Vakfı Yönetim Kurulu üyesi yaptığı ortaya çıktı. CHP'li başkan, yeğeni Hasan Akgün’ü ise vakfın saymanı olarak görevlendirdi. CHP’li meclis üyesi Ahmet Şahin’i Genel Sekreter, babası Salih Şahin’i ise Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçti.CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi’nin akrabası Hüseyin Hamzaçebi de yönetimde yerini aldı. Baba Şahin ve meclis üyesi oğlu ayrıca sahibi oldukları inşaat şirketinden vakfa yıl boyu makbuz kestiği öğrenildi. Belediyedeki tüm bu akraba ilişkileri liyakat prensibinin lafta kaldığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Güncel / 12 Nisan 2021 Pazartesi 13:02
CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'nde liyakat lafta kaldı! Belediye torpilli atamalarla aile şirketine döndü

CHP'de oransal atamalar hız kesmeden devam ediyor. Seçim döneminde 'Yönetici atamalarında liyakat esasına mutlaka uyunuz. Partizanca uygulamalardan kesinlikle kaçınınız. Efendim falan milletvekili telefon etti, onun akrabası. Hiç dinlemeyeceksin' diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözünü partisinin yönettiği belediye başkanları dinlemedi.

Belediye kurum ve kuruluşlarında eş, dost ve akrabaya görevler verildi.

Büyükçekmece Belediyesi kuruluşu olan İmar Eğitim ve Hizmet Vakfı tam anlamıyla baba-oğul kuruluşuna döndürüldü.

Vakfın Yönetim Kurulu Başkanı Salih Şahin oğlu Ahmet Şahin ise Genel Sekreter.. Ahmet Şahin ayrıca Büyükçekmece Belediyesi ilçe meclis üyesi..

Vakfın saymanı olan Fatih Akgün ise Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün yeğeni.. Yönetim Kurulu üyesi Yurdagül Akyollu ise Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün kızı. Bir diğer yönetim kurulu üyesi olan Hüseyin Hamzaçebi ise CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi'nin akrabası…



YOLSUZLUK İDDASI İLE YARGIYA VERİLDİ

Öte yandan, Büyükçekmece İmar Eğitim ve Hizmet Vakfı Yöneyim Kurulu Başkanı Salih Şahin ve Genel Sekreter ve CHP ilçe meclis üyesi olan oğlu Ahmet Şahin'in sahibi olduğu SEMA İnşaat adlı şirketin 2008 öncesi ve sonrası yıllarda söz konusu inşaat şirketinden muhtelif inşaat malzemeleri aldığı iddiasıyla haklarında haksız kazanç ve görevi kötüye kullanmak suçlarından dava edildiği öğrenildi.



Yapılan suç duyurusunda iddiaya göre istinat, duvar yapımı, araç kiralama, duvar kaplama gibi hizmet alımlarının yapıldığı bildirildi. Ayrıca Büyükçekmece Belediyesi'nin Kamu İhale Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca eşik değerleri ve parasal limitleri aşmamak için doğrudan temin yoluyla muhtelif inşaat malzemelerinin yıl içinde parçalara bölünerek sürekli alındığı öne sürüldü. Suç duyurusunda ayrıca, belediye başkanı sıfatı ile yönetim erki, ilçe başkanı sıfatı ile siyasi nüfuz kullanıldığını ve kamu kaynaklarının ele geçirilerek haksız kazanç elde edildiği ifade edildi.



ÖZGÜR NAS: '100 İŞÇİDEN 35'İNİ CHP'DEN, 15'İNİ İYİ PARTİDEN ALALIM'

CHP İstanbul Yerel Yönetim Politakalarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas; İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yapılan kadrolaşmayı itiraf etmişti.

Özgür Nas, 18 Ekim 2020'de yapılan CHP İBB Meclis Grubu Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, 'Çoğumuz biliyor. İlçe başkanları da biliyor. 100 kişi alınıyorsa CHP'den 35, İYİ Parti'den 15, Diğerleri (HDP, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'yi ima ediyor) 15, İBB kariyer üzerinden ise 20-25 gidiyor' demişti. Toplantıya; İBB Meclisi CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı ve İBB CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı da katılmıştı.

'LİYAKAT AKRABALARA SORGUSUZ MAKAM VERMEK'

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe; 'CHP'de liyakat; seçim ortaklarına yüzdelik kadrolar dağıtmaktır, Esenyurt'ta olduğu gibi üniversite diploması sormaksızın akrabalara 4 farklı makam vermektir. Her fırsatta liyakat güzellemesi yapanların liyakat anlayışı tam olarak budur. 'Liyakat ne güzel şey.' Yerseniz tabi!' demişti.

MilletvekiliSaadet PartisiKemal KılıçdaroğluDemokrat PartiHasan Akgün

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