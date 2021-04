Zeydan Karalar'ın Adana Büyükşehir Belediyesi'nde tek icraati 'Sahra Güzellik Salonu' oldu

Göreve gelir gelmez Karalar hiç zaman kaybetmeden bir taraftan bin 750 işçinin çıkış talimatını verirken diğer taratan da geçmiş dönem bürokratlarını kente kilometrece uzaklıktaki ilçelere sürgün gönderdi. Meclis toplantılarda "Ne kadar işçi çıkardınız" sorularına ise Karalar, "Daha 2 bini bulmadı" şeklinde cevap vererek gergin anların yaşanmasına neden olurken çıkardığı işçi sayısı iki yılda 2 bin 500'i geçti.



KÖPRÜYÜ TAMAMLAYAMADI BAKANLIK DEVRALDI



Temeli 2016 yılında geçmiş dönem başkanı Hüseyin Sözlü tarafından atılan ve yüzde 42'si tamamlanan Devlet Bahçeli Köprüsü'ne CHP'li Zeydan Karalar tarafından tasarruf tedbirleri gerekçe gösterilerek projeyle ilgili bir adım atılmadı. Adını bile değiştirmeyi düşündüğü Devlet Bahçeli Köprüsü inşaatı için son olarak Zeydan Karalar, "Eğer burayı Ulaştırma Bakanlığı yaparsa çok seviniriz" diyerek açıklamalarda bulunması tepkilere neden olmuştu.



Bu açıklamadan kısa bir süre sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla köprü Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na devredildi. Bittiğinde Adana'nın 40 yıllık ulaşım ihtiyacını karşılayacak köprü kentin doğusu ve batısını birleştirecek. Bin 800 metre uzunluğunda, 39 metre genişliğinde, 2 hatlı demiryolu ile toplam 24 ayaktan oluşan ve 6 şeritli köprüde her gün 100 bin araç geçiş yapabilecek.



BORÇLANMA YETKİSİ VERİLDE AMA DEĞİŞEN OLMADI



Geçmiş dönem tarafından yapılan ancak yarım kalan Yavuzlar Köprüsü, Türkmenbaşı otoban bağlantı yolları, Şambayadı yol yapımı, Yaşar Kemal Yolu, İlim yolu yapımı inşaatı, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı yenileme, muhtelif yol inşaatları için 169 milyon lira borçlanma yetkisi verilmesine rağmen bu projelerde "Bir arpa boyu yol alınmadı. " Projeler geçmiş dönemin bıraktığı gibi duruyor.



17 GENÇLİK MERKEZİNİ KAPATTI



Geçmiş dönem başkanı MHP'li Hüseyin Sözlü tarafından maddi durumu iyi olmayan öğrencilerin lise ve üniversiteyi ücretsiz hazırlandığı 17 gençlik merkezi Zeydan Karalar tarafından "25 sahte diplomalı öğretmenler var" diyerek kapatılarak öğrenci ve aileleri perişan edildi. Hüseyin Sözlü, gençlik merkezlerinin kapatılmasıyla ilgili, 2014 yılında göreve geldiklerinde FETÖ/PDY 'nin 'Altın Çocuk' projesini engelleyerek kurdukları Gençlik Merkezleri'nin CHP'li Karalar tarafından intikam almak için kapatıldığını ileri sürmüştü.





KENT REKLAM DOLDU

Belediyenin parasının olmadığını ve bunu her platformda dile getiren Karalar'ın, reklam için milyonlarca harcaması gözlerden kaçmadı. Meclis toplantısında Karaisalı Belediyle Başkanı Sadettin Aslan'ın "Ulaşımdan, yollardan, işçi çıkarmadan tasarruf yapılıyor ama reklamdan tasarruf yapılmıyor. Kentin her tarafı pankart, billboard ve afişlerle dolu. Reklamlardan niye tasarruf olmuyor, bunu çok merak ediyorum" eleştirisine Karalar, "Geçmiş dönemin 20 milyon lira tutarında reklam borcu var. Benim yaptığım reklam ne" yanıtını vererek büyük tepki çekmişti.



"DEMEK Kİ BİZ B SINIFI SANATÇIYIZ"

24 Kasım Öğretmenler Günü'nde kentin değişik noktalarına astırdığı ve "A Sınıfı" dediği Adanalı ünlüler ile sanatçıların adını taşıyan reklam panosunda sadece 16 ismin yazılması büyük tepkilere neden oldu. Listede ismini göremeyen Adanalı sanatçıların büyük bölümü, "Demek ki biz B sınıfı sanatçıyız" "Başkan Karalar kendilerinden olan ünlüleri yazarak partizanlık yapmıştır" diyerek tepkilerini dile getirmişti.



DEVLETİN PROJESİNE SAHİP ÇIKTI

CHP'li Başkan Karalar, 21 Mart 2019'da ihalesi Ankara'da yapılan ve projenin yüzde 50'si devlet tarafından karşılanan Karataş İçme Suyu inşaatının yapımına sahip çıktı. Proje için "Biz susarız, projelerimiz konuşuruz. Karataş'ın kronikleşmiş su problemini; 94 km su hattı, 2 yeni su deposu ve modern çözüm merkeziyle çözeceğiz" reklam afişleri yaptırmıştı.



SAHRA HASTANESİ YAPTIK DİYE ALGI YARATTI

CHP'li başkan Karalar, koronavirüs salgınına karşı acil eylem planı çerçevesinde, TÜYAP Fuar Alanı'na belediye olarak bin yataklı sahra hastanesi kurduklarını ve kullanıma hazır olduğunu açıklamıştı. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan denetimde tıbbi donanımların olmaması sebebiyle sağlık hizmeti açısından uygun şartları hiçbir şekilde taşımadığı gerekçesiyle mühürlenmişti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Adana Belediye Başkanımız bin yataklı sahra hastanesi kurdu" dediği yerde geçtiğimiz yıl Kasım'da 2. Güzellik Fuarı açıldı.





MECLİS SAVAŞ ALANI GİBİ

Bu arada meclis toplantıları da iki yıl boyunca gergin sahnelere neden oldu. Cumhur İttifakı tarafından oylamanın red çıkmasına rağmen Başkan Karalar "Oy çokluğuyla geçmiştir" diyerek bir maddeyi kabul etmesi üzerine sözlü tartışma yumruklu kavgaya dönüşmüştü. Savaş alanına dönüşen mecliste Cumhur İttifakı'nın Saimbeyli Belediye Başkanı Mustafa Şahin Gökçek'in dişi CHP'li meclis üyesi Sedat Gül tarafından yumruk atılarak kırılmıştı.



ŞOV YAPARAK KOLTUĞUNU HACİZ ETTİRDİ

Alt yapı şirketine borcunu ödemediği için makam koltuğu haciz edildikten sonra "Ben boş odada çalışırım" diyen pişkin CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın şovu 2 ay 20 gün sürdü. Boş odanın ortasına bağdaş kurup oturarak şovunu sürdüren Başkan Karalar, kamu hizmetinde kullanılan malların haczedilemeyeceğine dair emsal oluşturan bir kararı mahkemeye sunarak haciz kararını kaldırarak eşyalarına yeniden kavuştu.