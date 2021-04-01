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Süveyş krizi sonrası dikkat çeken öneri! Yeni bir kanal açılabilir…

Geçtiğimiz haftalarda dünyanın en büyük konteyner gemilerinden biri olan Ever Given'ın, Süveyş Kanalı'nda çapraz bir şekilde karaya oturması, dünya gündemine bomba gibi düşmüştü. Günler boyunca yerinden oynatılamayan konteyner gemisi, dünya ticaret yolunu da trafiğe kapatmış, küresel ölçekte yaşanan ticari zarar dudak uçuklatmıştı. Kanalın yeniden trafiğe açılması, kirizi çözmüş gibi görülse de ortaya atılan bomba iddia, bölgedeki ticari dengelerin kökten değişebileceğinin sinyalini verdi.

Güncel / 01 Nisan 2021 Perşembe 12:35
Süveyş krizi sonrası dikkat çeken öneri! Yeni bir kanal açılabilir…

Tayvanlı Evergreen şirketine ait Ever Given isimli gemi, geçtiğimiz haftalarda karaya oturarak Süveyş Kanalı'nda gemi trafiğinin tıkanmasına yol açmıştı. Yüzlerce ticari geminin geçişine engel olan ve deniz trafiğini ulaşıma tamamen kapatması nedeniyle küresel ticari piyasalarda ciddi zararların kaleme alınmasına neden olan Süveyş krizi sonrası ortaya atılan bir iddia, dünya gündemine bomba gibi düştü.

İSRAİL-MISIR SINIRINDA YENİ KANAL

İngiliz The Guardian'da yer alan haberlere göre Birleşmiş Milletler, Ever Given'ın Süveyş Kanalı'nı kapamasının ardından bölgede ikinci bir kanal açılmasına yönelik bir girişimde bulundu. Ticaret yolunun alternatifi olmaması nedeniyle piyasaları alarma geçiren kazadan sonra harekete geçen BM yetkilileri, İsrail-Mısır sınırında bulunan Akabe Körfezi'nde ikinci bir kanal açmak için inceleme çalışmalarına başladı.

The Guardian, İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nda çalışan ismi açıklanmayan bir yetkiliyi kaynak gösterdiği haberinde İngiliz hükümetinin, BM Ticaret Yolları Komisyonu tarafından yürütülen '2'nci kanal' çalışmalardan haberdar olduğunu aktardı.

DAHA ÖNCE DE GÜNDEME GELMİŞTİ

The Guardian, İngiliz hükümetinin bu projede rol oynamaya hazır olduğunu belirttiği haberinde 'İngiltere'nin bu konuda uzmanlığı var ve Kuzey İrlanda için hazırlanan taslak planları işe yarayabilir' ifadelerini kullandı.

Habere göre bu proje, daha önce de gündeme gelmişti. BM adına bu konuda araştırma çalışmaları yapan OFP Lariol adlı uluslararası tünel açma şirketi, Süveyş'e alternatif yeni bir kanalın beş yıl içinde kazılabileceğini açıklamıştı.

FİRAVUNLAR KANALI

Daha önce bu araştırma çalışmasının başında olan Iver Shovel'ın konuya dair görüşlerini paylaşan Guardian, Shovel'ın 'Süveyş Kanalı'nda kazı çalışmalarının başladığı 1850'lerden bu yana teknoloji önemli ölçüde değişti. Yeni kanalla ilgili sorun, buraya su verilmesiyle Akdeniz'deki su seviyelerinin hafif şekilde düşmesi, daha geniş ve uzun sahillerin ortaya çıkması olasılığı' ifadelerine yer verdi.

Gazeteye göre BM'nin bir diğer planı, Kızıl Deniz'i Nil Nehri'yle buluşturan ve antik çağlarda kullanılan Firavunlar Kanalı'nı yeniden canlandırmak.

Firavunlar Kanalı, Pers İmparatoru 1. Darius döneminde açılmış, kanal 769 yılında kapanmıştı

İrlandaİngiltere

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