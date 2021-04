‘İş yapmasam da seçiliyorum’ diyen bir Çerçioğlu var

İncirliova Belediyesi AK Partili Meclis Üyesi Hatice İrik, "Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 2009, 2014 ve 2019 yerel seçimlerinde kazandı fakat Aydın halkı kazandı mı? Burası muamma. Söz verip yapmadığı projeler için mazeret üretiyor. Çerçioğlu yapamadığı her seçim vaadine bir kılıf bularak, yeni dönemde yapmak için söz veriyor. 2019 seçimlerinin üzerinden 2 yıl geçti. Bir güzellik yaşamadığımız gibi, 'iş yapmasam da seçiliyorum' diyen bir Çerçioğlu var. Ve bu görüş ilçe belediyelerinde de yaşanmaya başladı.



Koronavirüs salgını nedeniyle gelirini kaybeden yurttaşların su faturalarını hayırseverlerin ödemesi için Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan askıda fatura da kendisi aynı hassasiyeti göstermeyerek hayırseverlerden aynı ücret tarifesini kullanarak ücret tahsil etmesi en azından bu kişilerden maliyet üzerinden ücret tarifesi kullanmaması da ayrı bir duyarsızlık. Aydın halkı kendisinden askıda fatura değil, Aski'de hizmet bekliyor" dedi.



OTOGAR, MEZBAA VE OTOPARK SÖZLERİ TUTULMADI



Söke'de yaşayan ev hanımı iki çocuk annesi 50 yaşındaki Sibel Işık, "Söke ilçesi bir köy haline geldi. Her seçimden bir adım ileri gitmesi gerekirken, yollarımızdan alt yapıya kadar her yer harabeye döndü. Otogar ve mezbaa sözü verildi yapılmadı. Otobüs garajımız garaja benzemiyor. Otopark sözü verildi, o da yapılmadı. Kesinlikle memnun değiliz" diye konuştu.



ÇERÇİOĞLU YÜZÜNDEN CHP'DEN İSTİFA ETTİM



Akaryakıt istasyonu müdürü 43 yaşındaki Savaş Yener, "Doğma büyüme Nazilliliyim. Çerçioğlu bugüne kadar çivi çakılmadı. Sürekli bahaneler üretiyor. İstasyon Meydanı projesi yapacağını söyledi. 86 araçlık yeraltı otoparkı olacaktı. Maliyeti 20 milyon lira olacakmış. Çok maliyetli bir projesi. Yapacağına da inanmıyorum. 16-17 yıl boyunca CHP'de yöneticilik yaptım. 1 sene önce Özlem Çerçioğlu yüzünden CHP'den istifa ettim" dedi. 68 yaşındaki çiftçilikle uğraşan Rıza Arslan, "Koçarlı ilçesinde yaşıyorum. Battı çıktı sözü verdi. 3 tanesini yaptı. Koçarlı'da trafik sorunu yaşıyoruz. Hala daha vidanjörlerle fosseptik çukurlarından çekiyorlar. Yıl 2021 hala Koçarlı'da kanalizasyon sistemi yok. 10-15 gündür yapılmaya başlandı. Arıtma tesisi yok. Hizmet denen bir şey yok.



MUĞLALILAR DA MEMNUN DEĞİL



Muğlalılar da Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'e hizmetsizlik yüzünden isyan etti. Marmaris'te yaşayan Anıl Binici, "Yarımadanın su sorunu bitireceklerdi. Arıtma tesisinin kapasitesini arttıracaklardı. Ancak ilçe köylerimiz hala su sorunu yaşıyor" dedi. Ramazan Irmak, "Marmaris'e otogar yapılacağına dair vaatte bulunuldu. Muğla Büyükşehir bu sözünü yerine getirmedi" dedi. Ünzile Çalışkan, "Kavaklıdere ilçesinde arıtma tesisi yok. Ayrıca su sorunumuz var. Yağmurlu havalarda çeşmelerden çamurlu su akıyor. Bu konuya hala bir el atılmadı" dedi.