TÜSİAD'ın iki başkanı için istenen ceza belli oldu! 5 yıla kadar hapis istemi

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Orhan Turan ve TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Turan ve Aras’ın genel kurulunda yaptıkları konuşma sırasında yargıyı telkin ve yönlendirme ile gerçeğe aykırı, dezenformasyon içerikli beyanları nedeniyle haklarında “Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma” suçundan iddianame düzenlendi. İki ismin “Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs” suçundan soruşturma ayrıca devam ediyor.

13 Şubat günü dernek genel kurulunda açıklama yapan TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras'ın kamu barışını bozmaya elverişli nitelikli sözleri nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı "Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" ve "Gerçeği aykırı bilgiyi alenen yayma" suçlarından re'sen soruşturma başlatmıştı.Soruşturma devam ederken aynı kurulda benzer açıklamalar yapan TÜSİAD Başkanı Orhan Turan hakkında da "Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" ve Adil Yargılamayı Etkilemeye Teşebbüs" suçlarından re'sen soruşturma başlatılmıştı. 19 Şubat günü savcılığa ifade veren Turan ve Aras hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.O iki isim hakkında yürütülen soruşturmalardan biri tamamlandı. Hazırlanan iddianamede Turan ve Aras'ın "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan 5 yıl 3 aya kadar hapisleri istendi. İki isim hakkında "Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçundan başlatılan soruşturma ise devam ediyor.