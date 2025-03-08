İBB'den dudak uçuklatan reklam ihalesi: İstanbullunun parası böyle heba ediliyor

CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 13 Şubat’ta dudak uçuklatan bir reklam ihalesine daha imza attı. İBB Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Muhtelif video çekimleri ve film yapımları” ihalesi, 736 milyon 793 bin 800 TL + KDV bedelle, İBB iştiraki Medya A.Ş. tarafından kazanıldı. Bu ihaleyle Medya A.Ş., alt yükleniciler vasıtasıyla İBB için bir yıl boyunca video çekimleri ve filmler yapacak. 26 Şubat'ta sözleşmesi imzalanan ihale kapsamında 1 milyon saniye video, bin adet film çekilecek. 55 bin saniye televizyon, 5 bin saniye radyo, 35 gazete ve 12 dergi reklamı yapılması planlandı. İhale süresi boyunca toplamda 700 milyon kişiye ulaşacak 700 bin reklam gösterimi hedefleniyor.

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 13 Şubat'ta dudak uçuklatan bir reklam ihalesine daha imza attı. İBB, 1 yıllık video ve reklam işi ihalesini iştiraki Medya A.Ş.'ye verdi.İhale teknik şartnamesine göre, İBB hizmetleri, toplantılar, etkinlikler ve çeşitli mekanlarda yapılacak çekimler kapsamında toplam 1 milyon saniyelik video kaydı alınacak. Bu çekimler en az 2K çözünürlüğünde ve LOG-C formatında gerçekleştirilecek. Ayrıca etkinliklerin havadan çekimi için 150 bin saniyelik drone görüntüsü alınacağı şartnamede yer aldı.İhalenin bir diğer dikkat çeken maddesi ise 195 bin saniyelik 1000 adet filmin çekilmesi oldu. İBB'nin faaliyetlerini tanıtmak, vatandaşları bilgilendirmek ve farkındalık oluşturmakamacıyla çekilecek filmler, Full HD çözünürlük ve 4:2:2 renk derinliğinde olacak.Bu filmler için 20 profesyonel seslendirme sanatçısının görevlendirileceği belirtilirken, seslendirme metinlerinin en az 10, en fazla 100 kelimeden oluşacağı ifade edildi. Üretilen içeriklerin İstanbul genelindeki en az 500 açık hava ve 1000 kapalı alan ekranında yayınlanacağı kaydedildi.İhale kapsamında televizyonlara toplam 55 bin saniye reklam verileceği, gazetelerde 35, dergilerde ise 12 reklam yayımlanacağı belirtildi. Ayrıca ulusal ve Marmara Bölgesi'nde yayın yapan radyolarda 5 bin saniyelik reklam yayını yapılması planlandı. Sözleşme süresi boyunca toplamda 700 milyon kişiye ulaşacak 700 bin reklam gösteriminin hedeflendiği ifade edildi.