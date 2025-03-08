Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 8 Mart Cumartesi gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre; Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt çevrelerinin yağmurlu, Hakkari çevreleri ile Van'ın güney kesimlerinin karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don, kuzey ve iç kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu; Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt çevrelerinin yağmurlu, Hakkari çevreleri ile Van'ın güney kesimlerinin karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don, kuzey ve iç kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğu aktarıldı.
HAVA SICAKLIĞI
Hava sıcaklıklarının, yurt genelinde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
İl il hava durumu:
MARMARA BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
EDİRNE 3°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 5°C, 15°C
Az bulutlu
KIRKLARELİ 6°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 5°C, 20°C
Az bulutlu
EGE BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR 1°C, 18°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ 8°C, 24°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 7°C, 18°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 9°C, 20°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA 7°C, 24°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 13°C, 23°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 9°C, 22°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN 12°C, 22°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA 2°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 1°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 1°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
NEVŞEHİR 0°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU 2°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 4°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP 7°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 4°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGELERİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA 1°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
ARTVİN 3°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN 6°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 6°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren Şırnak'ın yağmurlu, Hakkari çevreleri ve Van'ın güney kesimlerinin karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin yüksek ve dik eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM -8°C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS -6°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 3°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN -2°C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla parçalı çok bulutlu yarın güney kesimleri karlakarışık yağmur yüksekleri kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık, doğusunun cok bulutlu, sabah saatlerinden sonra Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeyinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR 3°C, 13°C
Az bulutlu ve açık yarın zamanla parçalı bulutlu
GAZİANTEP 9°C, 19°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 7°C, 13°C
Parçalı az bulutlu, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu
ŞANLIURFA 14°C, 18°C
Az bulutlu ve açık