Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu; Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt çevrelerinin yağmurlu, Hakkari çevreleri ile Van'ın güney kesimlerinin karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don, kuzey ve iç kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğu aktarıldı.Hava sıcaklıklarının, yurt genelinde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.İl il hava durumu:Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.EDİRNE 3°C, 21°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL 5°C, 15°CAz bulutluKIRKLARELİ 6°C, 18°CParçalı ve az bulutluKOCAELİ 5°C, 20°CAz bulutluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.AFYONKARAHİSAR 1°C, 18°CAz bulutlu ve açıkDENİZLİ 8°C, 24°CAz bulutlu ve açıkİZMİR 7°C, 18°CAz bulutlu ve açıkMUĞLA 9°C, 20°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.ADANA 7°C, 24°CAz bulutlu ve açıkANTALYA 13°C, 23°CAz bulutlu ve açıkHATAY 9°C, 22°CAz bulutlu ve açıkMERSİN 12°C, 22°CAz bulutlu ve açıkParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.ANKARA 2°C, 19°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR 1°C, 19°CParçalı ve az bulutluKONYA 1°C, 17°CParçalı ve az bulutluNEVŞEHİR 0°C, 14°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.BOLU 2°C, 20°CParçalı ve az bulutluDÜZCE 4°C, 20°CParçalı ve az bulutluSİNOP 7°C, 12°CParçalı ve az bulutluZONGULDAK 4°C, 11°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.AMASYA 1°C, 18°CParçalı ve az bulutluARTVİN 3°C, 16°CParçalı ve çok bulutluSAMSUN 6°C, 14°CParçalı ve az bulutluTRABZON 6°C, 11°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve az bulutlu, doğusunun çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren Şırnak'ın yağmurlu, Hakkari çevreleri ve Van'ın güney kesimlerinin karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin yüksek ve dik eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.ERZURUM -8°C, 8°CParçalı ve az bulutluKARS -6°C, 12°CParçalı ve az bulutluMALATYA 3°C, 16°CParçalı ve az bulutluVAN -2°C, 8°CParçalı ve az bulutlu, zamanla parçalı çok bulutlu yarın güney kesimleri karlakarışık yağmur yüksekleri kar yağışlıAz bulutlu ve açık, doğusunun cok bulutlu, sabah saatlerinden sonra Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeyinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.DİYARBAKIR 3°C, 13°CAz bulutlu ve açık yarın zamanla parçalı bulutluGAZİANTEP 9°C, 19°CAz bulutlu ve açıkSİİRT 7°C, 13°CParçalı az bulutlu, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı yağmurluŞANLIURFA 14°C, 18°CAz bulutlu ve açık