Bakan Memişoğlu açıkladı: İşte Ece Gürel'in kesin ölüm nedeni

İstanbul'da Belgrad Ormanı'nda kaybolan ve 4 gün sonra yaralı bulunan peyzaj mimarı 36 yaşındaki Ece Gürel, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Türkiye gündemine oturan olayla ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ece Gürel'in ölüm nedeninin hipotermi olduğunu açıkladı.Uzun süre soğukta kaldığı için hipotermi geçirdiği belirlenen Gürel'in tedavisi sırasında bir süre kalbi durmuştu. Doktorların müdahalesinin ardından yeniden hayata döndürülen Gürel, entübe edilerek yoğun bakım servisine alınmıştı. Gürel'in gece yarısı 2. kez kalbinin durduğu yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.Kağıthane Gültepe Mahallesi'nde yaşayan Ece Gürel, 2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı'na gitmek için evinden ayrıldı. İlerleyen saatlerde kendisinden haber alamayan yakınları polise kayıp ihbarında bulundu. Bunun üzerine bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Ekipler, 4 Mart günü Gürel'e ait cep telefonu, mont ve bazı eşyaları buldu. Bu bölgede aramalarını yoğunlaştıran ekipler Ece Gürel'i, 6 Mart gecesi saat 01.15 sıralarında sarp arazide dere kenarında hafif yaralı şekilde bulmuş ve hastaneye sevk etmişti.