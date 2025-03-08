Kent Uzlaşısı iddianamesinden çarpıcı detaylar: Hedefleri Türkiye'yi 20'ye bölmek!

DEM Parti ile CHP'nin yerel seçimlerde yaptığı 'kent uzlaşısı'na yönelik, aralarında Kartal ve Ataşehir belediye başkan yardımcıları ile meclis üyelerinin de olduğu 10 kişinin tutuklandığı soruşturmaya ilişkin savcılık iddianamesinde çarpıcı detaylar yer aldı.

HDK , özellikle PKK içinde olmayan isimlerden seçildi. Örgüt bu yapı ile Türkiye'yi 20 bölgeye ayırmayı planladı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmaya göre, örgüt, deşifre olmamaları için CHP listelerine koyduğu isimleri HDP parti yöneticilerinden değil de Öcalan'ın talimatıyla kurulan Halkların Demokratik Kongresi (HDK) üyelerinden seçti.Kent uzlaşısıyla CHP'li belediyelere yerleştirilen isimler, PKK elebaşısı Öcalan'ın talimatıyla KCK sözleşmesinde yer alan örgütlenme modeli ile benzer bir şekilde yatay örgütlenerek, kendini TBMM'ye alternatif bir meclis olarak tanımlayan Halkların Birleşik Devrim Hareketi içinden seçildi.Tutuklanan isimler arasında Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Yüksel ile Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Livan Gür de bulunurken, iddianamede Halkların Demokratik Kongresi yapılanmasının Türkiye'nin 20 bölgeye ayrılmasını hedeflediği ve 9 terör örgütünün oluşturduğu bir cephe örgütlenmesi olduğuna yer verildi.