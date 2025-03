Ankara’nın kayıp yılları: Mansur Yavaş döneminde büyük düşüş!

Uluslararası derecelendirme kuruluşu Kearney tarafından yayımlanan 2024 Küresel Şehirler Raporu, Ankara’nın her yıl gerileyerek küresel rekabette nasıl zayıfladığını bir kez daha gözler önüne serdi. Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara, 2019’dan bu yana hızla düşüşe geçerek 94. sıraya kadar geriledi.

Kearney tarafından hazırlanan 2024 Küresel Şehirler Raporu (Global Cities Report) ve bu raporun bir parçası olan Küresel Şehirler Endeksi (Global Cities Index - GCI) yayımlandı. Raporda, şehirlerin mevcut durumları ve gelecek potansiyelleri değerlendirildi. Ankara, endekste her yıl gerileyerek 2024 yılında 94. sırada yer aldı.2019: 74. sıra2020: 84. sıra2021: 86. sıra2022: 89. sıra2023: 90. sıra2024: 94. sıraGöreve geldiğinde Ankara'nın sıralaması 74. iken, Yavaş'ın yönetimiyle bu sıra her yıl geriledi ve şehrin ekonomik performansı, altyapısı ve yaşam kalitesi giderek düştü. Bu düşüş, şehrin ekonomik performans, yaşam kalitesi ve kültürel etki gibi alanlarda geride kaldığını gösteriyor.Sadece bugünü değil, geleceği de karanlık olan Ankara, Global Cities Outlook listesinde de büyük düşüş yaşadı. Şehirlerin gelecekteki performansını ve rekabet gücünü ölçen Global Cities Outlook (GCO) listesinde ise Ankara, 2024 yılında 129. sırada yer aldı. 2019'da 112. sırada olan Ankara, gelecek potansiyeli açısından da son beş yılda 17 basamak birden geriledi. Bu durum, şehrin inovasyon, sürdürülebilirlik, yönetişim ve altyapı gibi alanlarda yetersiz kaldığını ortaya koyuyor. Yavaş'ın Ankara'sı şehir planlaması açısından da alarm veriyor.2019'da büyük vaatlerle göreve gelen Mansur Yavaş, ne yazık ki verdiği sözleri tutamadı ve Ankara her alanda geriye gitti. Ulaşım projeleri ya başlamadı ya da oldukça yavaş ilerledi, metro hatları genişletilmedi ve yeni projeler sürekli ertelendi, bu da şehirde trafik çilesini katlanılamaz hale getirdi. Vatandaşlar, su, toplu ulaşım ücretleri halk ekmek gibi temel hizmetlerdeki fahiş zamlarla karşı karşıya kalırken, seçim döneminde çevre projeleri konusunda büyük vaatlerde bulunan Yavaş, bu alanda da başarısız oldu; parklar bakımsız kaldı, yeni yeşil alan projeleri hayata geçirilemedi ve Ankara'nın yaşanabilirliği ciddi şekilde geriledi.Mansur Yavaş'ın asıl önceliğinin Ankara değil, siyasi hesapları olduğu uzun süredir konuşuluyor. Son dönemde Cumhurbaşkanlığı adaylığına yönelik iddialar gündemi meşgul ederken, Yavaş'ın belediye başkanlığı görevine yeterince odaklanmadığı, projeleri ihmal ettiği ve Ankara'yı adeta sahipsiz bıraktığı belirtiliyor. Özellikle CHP içinde Ekrem İmamoğlu ile yaşadığı rekabet, Yavaş'ın enerjisini şehir yönetiminden çok siyasi kulislerde harcadığını gösteriyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile adaylık yarışı içinde olan Yavaş'ın, Ankara'nın sorunlarına odaklanmak yerine kendini ulusal siyasette konumlandırma çabası, vatandaşların tepkisini çekiyor. Şehirde ulaşım, altyapı ve ekonomik sorunlar büyürken, Yavaş'ın bu sorunlara kalıcı çözümler üretmek yerine siyasi kariyer planlamasına ağırlık vermesi Ankara'nın kayıp yıllar yaşamasına neden oluyor.Ankara'nın hem mevcut durumunda hem de gelecek potansiyelinde yaşadığı düşüş, şehrin küresel rekabette geride kaldığını gösteriyor.