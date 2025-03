Avrupa kendi ağzıyla itiraf etti! “Türkiye’ye muhtacız”

ABD ile Avrupa arasındaki ilişkiler her gün gerilirken, Avrupa Birliği (AB) kıtanın güvenliğini sağlamak için yeni planlar geliştiriyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yaşanan son gelişmeler üzerine Avrupa'nın güvenliğinin Türkiyesiz sağlanamayacağını ifade ediyor.Bakan Fidan, dün Ankara'da Hırvatistan Dışişleri Bakanı Gordan Grlic Radman ile düzenlenen ortak basın toplantısında Avrupa'nın güvenliği hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan, 'Avrupa'nın güvenliği meselesi sadece Ukrayna'daki savaşa indirgenemez. Avrupa'nın güvenlik mimarisi konusu, uzun vadeli ve stratejik bir bakış açısıyla ele alınmalıdır. Bu çerçevede sürdürülebilir ve caydırıcı bir güvenlik mimarisi, ancak Türkiye'nin katılımıyla mümkündür.' ifadelerini kullandı.Fidan'ın sözlerinin ciddiyetini kavrayan Avrupa basını Türkiye'ye ihtiyacı olduklarını itiraf etti.Fransa'nın en popüler gazetelerinden Le Monde 'Bir zamanlar 'tuhaf' bir ortak olan Türkiye, zayıflayan Avrupa Birliği için vazgeçilmez hale geldi' başlıklı habere imza attı. Le Monde, Türkiye'nin AB için önemini net bir şekilde vurgulayıp Ankara'nın dış politika hamlelerine övgüler yağdırdı.Le Monde, 17 Şubat'ta Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron öncülüğünde düzenlenen Ukrayna konulu toplantıya Türkiye'nin davet edilmemesini bir hata olarak nitelendirdi.Haberde, 'Macron 7 Avrupa liderini Ukrayna'ya desteklerini yeniden teyit etmek için bir araya getirdi. Birkaç AB yetkilisi davet edilmedikleri için hayal kırıklıklarını dile getirdi. Ancak özellikle bir ülke yokluğuyla dikkat çekti: NATO'nun ikinci büyük askeri gücü olan Türkiye.' ifadeleri kullanıldı.Haberde, 11 gün sonra, yani 28 Şubat'ta, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Beyaz Saray'da kameralar önünde gergin bir tartışma yaşamasının, her şeyin değişmesini sağladığı bildirildi.Le Monde, 'ABD'li düşünce kuruluşu Hudson Enstitüsü'nden Orta Doğu uzmanı Zineb Riboua, yaşanan olayların ardından Türkiye'nin Paris'teki yokluğunu stratejik bir yanlış hesaplama olarak tanımladı. Ardından 2 Mart'ta Türkiye'nin yokluğu Londra'da İngiliz Başbakanı Keir Starmer tarafından dile getirildi.' ifadelerini kullandı.Haberde, aynı hatanın tekrarlanmadığını vurgulamak için Bakan Fidan'ın, Londra'daki Ukrayna zirvesine davet edildiğinin altı çizildi. Bakan Fidan'ın, Avrupa'nın yeni güvenlik mimarisine Türkiye'nin katılımının önemini vurgulaması haberde önemli yer tuttu.Le Monde, Türkiye'nin bir dönem ortakları tarafından en iyi ihtimalle 'tuhaf', en kötü ihtimalle ise 'yıkıcı' ve 'güvenilmez' olarak görüldüğünü, ancak Washington'un değişen tutumuyla birlikte, her zamankinden daha çok zayıflayan Avrupa için artık Türkiye'nin Atlantik İttifakı'nın önemli, hatta vazgeçilmez bir üyesi haline geldiğini bildirdi.Le Monde, Türkiye'ye neden ihtiyaç duyduklarını tek tek anlattı. Haberde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın son 22 yıldır yönettiği Türkiye'nin, Suriye örneğinde olduğu gibi hem Rusya ile iş birliği yapabilen hem de Rusya'nın etkisini sınırlayabilen birkaç bölgesel güçten biri olduğu aktarıldı.Haberde, Beşar Esad'ın devrilmesinden önce Moskova'nın, Suriye'nin kuzeyindeki Türk etkisinin parametrelerini ve sınırlarını belirlediği ancak bugün ise tam tersinin olduğu belirtildi. Şu anda Suriye'de, Rus etkisinin Türkiye tarafından belirlendiği vurgulandı.Le Monde'nin, Türkiye'nin başarılı hamleleriyle ilgili verdiği tek örnek bu olmadı. Haberde, 'Ama tabii ki hepsi bu kadar değil. Fransa'daki toplantının ertesi günü, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ilişkilerin normalleşmesini başlatmak ve Ukrayna'yı görüşmek üzere Suudi Arabistan'da bir araya geldi. Aynı gün ise, Zelenskiy Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara'ya gitti.Ukrayna liderini karşılayarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Ukrayna'nın geleceğini şekillendirmede kilit bir oyuncu olmaya devam ettiğine dair net bir mesaj verdi. Zelenskiy o gün, 'Ukrayna, Avrupa Birliği, Türkiye ve İngiltere, ülkemizin kaderi hakkındaki görüşmelere ve gerekli güvenlik garantilerinin geliştirilmesine dahil olmalı' dediğinde bu fikri kendisi de pekiştirdi.' ifadeleri kullanılarak Türkiye'nin rolünün önemine bir örnek daha verildi.Le Monde Türkiye'nin denge politikasına detaylı bir şekilde değinerek: 'Ankara, bir eliyle Ukrayna'yı silahlandırırken ve Rusya'yla uğraşırken, diğer eliyle Batı'nın Moskova'ya yönelik yaptırımlarını uygulamayarak ince bir denge oyunu oynuyor.' ifadelerini kullandı.Le Monde, Ukrayna'ya verilen Bayraktar TB2'lerin savaşta kilit bir rol oynadığını ve savaş alanında etkili bir silah olduğunun altını çizdi. Haberde, 'Bu insansız hava araçları, Ukrayna'nın düşman zırhlı birliklerini ve gemilerini yok etmesine yardımcı oldu ve önemli savaşlarda dengeyi bozdu.' ifadeleri kullanıldı.Yunanistan merkezli Kathimerini gazetesi ise 'Yunanistan, Türkiye'nin Avrupa güvenliği açısından giderek artan önemine uyum sağlamalı' başlıklı manşetinde Türkiye'ye ihtiyacı olduklarını itiraf etti.Kathimerini, Le Monde gazetesi gibi Türkiye'nin hamlelerine yer vererek, Ankara'nın giderek artan rolüne vurgu yaptı.Haberde, 'ABD'nin değişen tutumuyla birlikte, Avrupa'nın ve dolayısıyla Yunanistan'ın bölgedeki en güçlü orduya sahip devlet olan Türkiye ile daha yakın bağlar kurmaktan başka seçeneği yok.' ifadeleri kullanıldı.Kathimerini, 'Türkiye, Washington'un Avrupa'da bıraktığı boşluğu doldurabilir' ifadelerini kullandı. Bu nedenle Yunanistan'ın farklı seçenekleri olsa dahi Ankara ile uyum içerisinde çalışması gerektiğine vurgu yapıldı.