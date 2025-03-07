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Beyaz Gazete
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Herkes öldü sanıyordu; Yaşıyor! Türkiye'den geçecek...

Her yıl göç zamanında ülkemize gelen Leylek Jonas'ın ölmesinin üzerine oğlu olan Haljer, dikkatleri üzerine çekti. Jonas'ın oğlu olan leylek, Türkiye'yi ziyaret için yola çıktı.

Ekleme: 7.03.2025 - 09:46 Güncelleme: 7.03.2025 - 10:02 / Editör: Atilla Özbir
Herkes öldü sanıyordu; Yaşıyor! Türkiye'den geçecek...
Her sene göç döneminde ülkemizden geçen Leylek Jonas'ın oğlu olan Haljer da babası gibi ülkemizi bu dönemlerde ziyaret ediyordu.

Türkiye'ye geldiğinde herkesi sevindiren leylekten 6 aydır haber alınamadığı öğrenildi.

Hava Forum'un X hesabında yer alan paylaşıma göre Leylek Jonas'ın oğlu Leylek Haljer'den haber geldi.

YOLA ÇIKTI

6 aydır haber alamadığımız rahmetli Leylek Jonas'ın oğlu Leylek Haljer'in Sudan'da olduğu bilgisi geldi. Haljer'in yolculuğu başladı.

7-9 Nisan civarı Türkiye'ye gelmesi tahmin ediliyor.

Herkes öldü sanıyordu; Yaşıyor! Türkiye'den geçecek...