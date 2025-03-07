Herkes öldü sanıyordu; Yaşıyor! Türkiye'den geçecek...

Her yıl göç zamanında ülkemize gelen Leylek Jonas'ın ölmesinin üzerine oğlu olan Haljer, dikkatleri üzerine çekti. Jonas'ın oğlu olan leylek, Türkiye'yi ziyaret için yola çıktı.

Her sene göç döneminde ülkemizden geçen Leylek Jonas'ın oğlu olan Haljer da babası gibi ülkemizi bu dönemlerde ziyaret ediyordu.Türkiye'ye geldiğinde herkesi sevindiren leylekten 6 aydır haber alınamadığı öğrenildi.Hava Forum'un X hesabında yer alan paylaşıma göre Leylek Jonas'ın oğlu Leylek Haljer'den haber geldi.6 aydır haber alamadığımız rahmetli Leylek Jonas'ın oğlu Leylek Haljer'in Sudan'da olduğu bilgisi geldi. Haljer'in yolculuğu başladı.7-9 Nisan civarı Türkiye'ye gelmesi tahmin ediliyor.