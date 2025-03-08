CHP'li başkandan gazeteciye öldüresiye dayak! 'Sen nasıl Alevisin' diyerek saldırttı

Uzun süredir tazminatsız kovulan işçiler, torpilli atamalar, mali kriz ve ödenmeyen maaşlarla gündeme gelen CHP'li Çiğli Belediyesi'nde bir skandal daha patlak verdi. Belediyenin konferans salonu, 21 Şubat'ta Dünya Anadil Günü kapsamında etnik kökenli bir derneğin organizasyonu için tahsis edildi. Dernek üyeleri, belediye yetkililerinin gözü önünde Türk bayrağı ve Atatürk posterlerini kamufle ederek gizledi, bunların yerine Seyit Rıza'nın fotoğrafı duvara asıldı. İlçede infial yaratan görüntüleri paylaşan isim ise CHP'nin Çiğli İlçe Başkanı Erkan Akar oldu.Sosyal medyada yaklaşık 30 bin takipçili yerel haber sayfası yöneten ve belediyenin tepki çeken faaliyetlerini sık sık gündeme taşıyan Baran Tuncel, söz konusu görüntüleri de takipçileriyle paylaştı. Bu olayın ardından Çiğli Belediye Meclisi toplantısına haber takibi amacıyla giden Tuncel, bu paylaşım sebebiyle kürsüdeki Onur Emrah Yıldız tarafından isim verilmeden bizzat hedef gösterilerek sert sözlerle eleştirildi. Toplantı çıkışı Yıldız'ın yanına giden Tuncel, 'Neden beni hedef gösteriyorsunuz Sayın Başkan?' diyerek serzenişte bulundu. İtilip kakılarak bölgeden uzaklaştırılan Tuncel, personel tarafından hakaretlere de maruz kaldı.Olay sonrası belediyenin karşısındaki bir kafeye oturan Tuncel, aradan 15 dakika geçmeden burada da tacize maruz kaldı. Belediye personeli Ö.Ç. ve U.Ç. isimli şahıslar, yanlarındaki kalabalık bir grup ile birlikte 'Sen nasıl Alevisin? Başkanımızdan ne istiyorsun?' diyerek Tuncel'e yumruklarla saldırmaya başladı. Yere kapaklanarak kendini korumaya çalışan Tuncel'in imdadına bölgedeki duyarlı vatandaşlar yetişti. Alandan uzaklaştırılan Tuncel, darp raporu alarak hem Onur Emrah Yıldız hem de saldırganlar hakkında suç duyurusunda bulundu.Sabah'ın haberine göre; açıklamalarda bulunan Tuncel, 'Herhangi bir siyasi parti üyeliğim yok. Ülkesini seven sıradan bir insanım. İlçede tanınan bir kişiyim. İlçenin sorunlarını, belediyenin tepki toplayan politikalarını gündeme taşıyoruz diye bana karşı bir rahatsızlık olduğunu zaten biliyordum. Belediye başkanının beni hedef göstermesi üzerine kendisine yakın isimler tarafından toplu şekilde saldırıya maruz kaldım. Küfürler edildi. Linç edilmekten son anda kurtuldum. Onur Emrah Yıldız'dan ve saldırganlardan şikâyetçiyim. Belediye başkanının talimatıyla olduğunu düşünüyorum. 'Sen nasıl Alevisin?' diyerek bana saldırdılar' dedi.