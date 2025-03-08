Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! Bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

AK Parti, 16,5 milyon emekliyi yakından ilgilendiren ve 3 bin liralık bayram ikramiyesini artıran yasa teklifini 10 Mart Pazartesi günü TBMM Başkanlığı'na sunacak.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile önceki gün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Hazine ve Maliye, Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanları ile AK Parti'nin ekonomi kurmayları bir toplantı yaptı.Toplantıda emekliye verilecek bayram ikramiyesi artışı ele alındı. Bakanlar ve AK parti kurmayları 3 bin lira olan ikramiyede artış için 3 alternatif rakam üzerinde durdu.Bu rakamlar 500 lira, 750 lira ve bin lira olarak sıralandı. Üç rakamın etki analizleri de masaya yatırılıp detaylı bir şekilde değerlendirildi. İkramiyenin bin lira artırılarak 4 bin liraya yükseltilmesi bekleniyor.Yapılacak artışın bütçe dengelerini korurken, emeklinin memnun olmasını sağlayacak bir rakam olması gerektiğinin altı çizildi. Uzun tartışmalar sonrasında bin liralık artış ağır bastı.Alternatifler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da sunulacak. Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda rakam netleştirilecek. Düzenleme AK Parti'nin pazartesi günü TBMM Başkanlığı'na sunmayı planladığı torba yasa teklifine eklenecek.Emekli ikramiye artışının da içinde yer aldığı torba yasa teklifi önümüzdeki hafta Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ele alınacak. Daha sonra da Genel Kurul gündemine indirilip Ramazan Bayramı öncesi emeklinin zamlı ikramiye alması sağlanacak.Emekli ikramiyesi Ramazan ve Kurban bayramları olmak üzere yılda iki kez veriliyor. İkramiye artışı için yasal düzenleme yapılması gerekiyor.