Ahmet Özer’in terör iddianamesi kabul edildi

Görevinden uzaklaştırılan CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında, PKK silahlı terör örgütüne üye olduğu iddiasıyla yürütülen soruşturma geçtiğimiz günlerde tamamlanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Özer'in, PKK/KCK terör örgütüyle bağlantıları olduğu ve örgütün lideri Öcalan'ın talimatları doğrultusunda hareket ettiği belirtilmişti.15 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYORİddianamede Özer'in, sözde demokratik özerklik çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla örgütle işbirliği yaptığı, ayrıca örgüt üyeleriyle iletişim kurarak kırsal alana para gönderdiği iddiası yer alıyordu. Ayrıca, 1 milyon 289 bin 480 lira değerinde örgüte para akışının tespit edildiği de kaydedildi. Ahmet Özer'in 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası alması talep edilmişti.İDDİANAME KABUL EDİLDİİddianame gönderildiği İstabul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce değerlendirdi. Mahkeme iddianamenin kabulüne karar verdi. Tutuklu bulunan Ahmet Özer ilerleyen günlerde 'sanık' sıfatıyla hakim karşısına çıkacak.