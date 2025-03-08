Araç sahiplerini sevindiren haber! Tabelaya yansıdı

Benzin fiyatlarında yapılan indirimin ardından motorin (mazot) fiyatlarında da düşüş yaşandı. 1,35 TL’lik indirimin ardından akaryakıt istasyonlarındaki fiyatlar gece yarısı değişti. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları…

Son dönemde art arda gelen akaryakıt fiyat değişimleri sürücüler tarafından yakından takip ediliyor. Benzine yapılan 1,15 TL'lik indirimin ardından motorin fiyatlarında da 1,35 TL'lik düşüş yaşandı.Yeni fiyatlar 8 Mart itibarıyla geçerli olacak.Benzin ve motorin fiyatları şehirler arasında farklılık gösteriyor.Benzin: 43,41 TLMotorin: 45,36 TLLPG: 27,59 TLBenzin: 43,41 TLMotorin: 43,36 TLLPG: 26,99 TLBenzin: 43,26 TLMotorin: 45,24 TLLPG: 27,49 TLBenzin: 44,33 TLMotorin: 46,46 TLLPG: 27,34 TL