Gönül Elleri Çarşısı, 4 bin 300 kadın gönüllüsü ile iyilik dağıtıyor!

Tuzla'da alan el ile veren eli buluşturan Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı, 4 bin 300 kadın kent gönüllüsü ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara iyilik dağıtmaya devam ediyor. Sokak sokak, kapı kapı, ev ev gezen gönüllü kadınlar, aile içerisindeki belirledikleri tüm problemleri çözüme kavuşturuyor. Gönüllülük esası ile çalışan kadınlar, yılın her günü ev ev dolaşarak iyilik dağıtıyorlar. Ayrıca Gönül Elleri Çarşısı içerisinde yer alan atölyelerde üretim yapan ihtiyaç sahibi kadınlar ev ekonomilerine katkı sağlıyorlar. Dokunmadan kilime, nikah şekerinden alışveriş filesine kadar bir çok alanda üretim yapan kadınların ürettiği ürünler satılarak kendilerine veriliyor. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve eşi Gönül Elleri Çarşısı Kurucu Gönüllülerinden Dr. Fatma Yazıcı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Gönül Elleri Çarşısı içerisinde üretim yapan kadınları ve gönüllüleri ziyaret etti. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı” Gönül Ellerimizin özelliği, 4 bin 300 tane kadın gönüllümüz ile beraber yaklaşık 12 komisyonla sosyolojik olarak dezavantajlı kesim dediğimiz engellisi, yetimi, kimsesizi, yaşlısı, dulu hatta Eğitim Komisyonu ile diğer komisyonlarımız dâhil 12 komisyon ile çalışan ve lojistiğini belediye olarak sağladığımız yardım işleri yapan bir Kadın Kent Gönüllüleri Organizasyonudur” dedi.







“NELER YAPIYORUZ? HER ŞEY YAPILIYOR”



Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,” Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Bu vesile ile buradayız. Biz Tuzla'da tüm kadınlarımız ve kadın organizasyonları ile birlikte bütün sivil toplum kuruluşları ve kamudaki bütün kadın organizasyonları ile çalışmalar yapıyoruz. İçerisinde bulunduğumuz yer bizim yaklaşık 12 yıldır yapmış olduğumuz Gönül Elleri Çarşısı dediğimiz bir mekânda bulunuyoruz. Gönül Ellerimizin özelliği, 4 bin 300 tane kadın gönüllümüz ile beraber yaklaşık 12 komisyonla sosyolojik olarak dezavantajlı kesim dediğimiz engellisi, yetimi, kimsesizi, yaşlısı, dulu hatta Eğitim Komisyonu ile diğer komisyonlarımız dâhil 12 komisyon ile çalışan ve lojistiğini belediye olarak sağladığımız yardım işleri yapan bir Kadın Kent Gönüllüleri Organizasyonudur. Neler yapılıyor? Her şey yapılıyor. Yardım konusunu özellikle vurgulamak istiyorum. Engelli bir vatandaşımıza elektrikli araçtan, evde ihtiyaç olabilecek buzdolabına kadar her türlü yardımlar ve gıda ile nakdi yardımlar haricinde yapılan işler de var” dedi.







“HEM RUHLARINA HEM DE CEPLERİNE İYİ GELECEK BİR FAALİYET”



Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın eşi ve Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı kurucu üyelerinden Dr. Fatma Yazıcı,” Ben de öncelikle bütün kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Emekçi kadınlarımıza başarılar diliyorum. Biz burada 12 yıldır bize yardım için başvuran kadınlarımızdan derlediğimiz bir organizasyon yaptık. Bize kadınlarımız ‘Biz yardım istiyoruz' diye başvurduklarında biz gönüllü kadınlar olarak onların evlerine gidiyoruz. O eve ne lazım, neler eksik analizi yapıyoruz. Kadınlarımıza soruyoruz. ‘Bizimle çalışır mısınız? Elinizden ne iş gelir? Ne yapabilirsiniz?' diye not alıyoruz. Ürettiği ürünlerin çeşitliğine göre ve o kadının becerisine göre belli aralıklar ile buraya çağırıyoruz. Burada üretime destek olmalarını istiyoruz. Hem para kazanıyorlar hem de sosyal bir ortamda ruhlarına da iyi gelecek organizasyonun içine de çekmiş oluyoruz. Onları evlerinden çıkarıyoruz, o rutinlerini bozuyoruz. Bu hem ruhlarına hem de ceplerine iyi gelecek bir faaliyet olarak 12 yıldır düzenli olarak sürdürüyoruz.” dedi.







“BİR AİLENİN İHTİYAÇLARINI BASAMAK BASAM RÖNTGENİNİ ÇEKEREK BELİRLİYORUZ”



Kadınları evlerinden çıkararak, ev ekonomilerine katkı sağlamanın yanı sıra sosyal projelerin içerisine de dahil ettiklerini belirten Dr. Fatma Yazıcı, sözlerine şöyle devam etti. “Şimdi biraz daha büyüdük. Artık kadın üretimine daha çok destek vermek istiyoruz. Bütün Tuzla'da bize başvuran kadınlarımızı bu şekilde tarıyoruz. Kimisi ütü yapmayı biliyor, kimisi dikiş dikiyor, kimisi nakış, kimisi de kilim dokuyor. Her kadının yapabileceği bir üretim çeşidi bulunmakta. Evinde engelli, yaşlı varsa onları da not alıyoruz. Bizim Engelli ve Yetimler Komisyonumuz var. Yaşlılar Komisyonumuz var. Şiddet gören kadınlar için de Aileyi Güçlendirme Komisyonumuz var. Örneğin eşi cezaevinde ya da eşi şiddet uyguluyor. Mağdur. Bize başvuruyor. Biz o kadın için hem hukuksal destek hem de psikolojik destek veriyoruz. Üretime katkı sağlaması açısından da onun yanında olduğumuzu hissettiriyoruz. Bu şekilde bir eve ne lazımsa hem maddi hem manevi o evin röntgenini çekip basamak basamak tüm komisyonlarımız ile yardımcı oluyoruz” dedi.







“İHTİYAÇ SAHİBİ KADINLAR EMEKLERİNİN KARŞILIĞINI ALIYORLAR”



Gönül Elleri Çarşısı'nda dikiş yapan Gülcan Hanım,” Burada her türlü faaliyeti yapıyoruz. Pantolon etek dikiyoruz. Elbise dikiyoruz. Elimizden ne gelirse dikiyoruz. Burada olmak çok güzel bir şey. En azından ihtiyaç sahibi olan kadınlar buradan kendi emeklerinin karşılığını alıyorlar. Çok güzel bir duygu. Herkese tavsiye ederim” dedi.