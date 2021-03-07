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Şehit annesi Özbey: Kılıçdaroğlu bizim için yürüyüş yapacağını söyledi ama yapmadı

Gara'da terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen Astsubay Başçavuş Semih Özbey'in annesi Sadiye Özbey, oğluna kavuşmak için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da yanına gittiğini söyledi. Anne Özbey, "Kılıçdaroğlu'na 'Bizim için yürüyüş yap' dedim, 'Tamam yapacağız' dedi. Yürüyüş yapacaklar mı diye gözüm kulağım her dakika haberlerdeydi. Bizi kandırdı. Aldığım mektubu Ankara'ya Kılıçdaroğlu'na götürdüm ama onlar zahmet edip mektuba bakmadılar" dedi.

Güncel / 07 Mart 2021 Pazar 09:43
Şehit annesi Özbey: Kılıçdaroğlu bizim için yürüyüş yapacağını söyledi ama yapmadı

AK Parti Malatya İl Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca ile şehit Jandarma Astsubay Başçavuş Semih Özbey'in Malatya Yeşilyurt'ta oturan ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Şehit Özbey'in annesi Sadiye Özbey, ziyaret esnasında yaptığı konuşmada HDP ve CHP'ye tepki gösterdi. Özbey, daha önceki buluşmalarında Çalık'ın yanlarında HDP Eş Başkanı Pervin Buldan'ı aradığını anımsatarak, şunları söyledi:

Pervin Buldan görüşmede 'evladımın misafir edilip bırakılacağını' söyledi. Misafirlik böyle mi olurdu? Misafire böyle mi yaparlardı? Misafirine hıyanet etti. Hıyanetle yavrumun ölümüne sebep oldu, biz kendilerinin peşine çok düştük ama bir gün bizi dikkate almadılar. Birkaç kere Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Öznur Çalık bizi görüştürdü. Cumhurbaşkanımız, 'Sabırlı olun, yavrunuzu getirmek için uğraşıyoruz' dedi ama ona da kalleşlik ettiler. Cumhurbaşkanım evladımı kurtarmak için çok çabaladı ama olmadı.

Oğlunu terör örgütünden kurtarmak için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri ile eylem yaptığını aktaran Özbey, 'Orada HDP'liler bize, 'Sizin çocuklarınızı Cumhurbaşkanı versin' dediler. Bende, 'Çocuğumu Cumhurbaşkanı alsa onun kapısına giderdim, benim çocuğumu HDP aldı, siz aldınız,' dedim. Oğlumu 6 yıl bekledim. Terör örgütü PKK'ya lanet olsun. Bir evladı ne halde büyütüyorsun. 6 yıl beni evladıma hasret bıraktılar. 6 yıl oğlumun ne sesini duydum, ne kokusunu aldım. Cumhurbaşkanım taziye için beni telefonla aradı bana başsağlığı diledi. Ben de kendisine 'Oğlumun kanını yerde koyma, senden tek dileğim bu. Bir tane bile terörist kalmasın, kökünü kazı' dedim' ifadelerini kullandı.


'Kemal Kılıçdaroğlu beni kandırdı'

Özbey, oğluna kavuşmak için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da yanına gittiğini aktararak 'Kılıçdaroğlu'na 'Bizim için yürüyüş yap' dedim, 'Tamam yapacağız' dedi. Acaba çocuklarımız için bir yürüyüş yapacaklar mı diye gözüm kulağım her dakika haberlerdeydi. Bizi kandırdı. Acaba kendi çocukları olsa ne yaparlardı? Kılıçdaroğlu'nun çocuğu orada olsa ne yapardı? Aldığım mektubu Ankara'ya Kılıçdaroğlu'na götürdüm ama onlar zahmet edip mektuba bakmadılar' dedi.

Ak PartiMilletvekiliKemal KılıçdaroğluPervin BuldanRecep Tayyip Erdoğan

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