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Hastane yoluna bütçem yok diyen CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tango için kesenin ağzını açtı

Sürekli "ekonomik krizden" dem vuran ve "millet aç" diyerek prim kasma peşinde olan CHP zihniyetinin maskesi bir kez daha düştü. Hastane yoluna "bütçem yok" diyen, pandemi sürecinde İBB'nin gelirlerinin azaldığını söyleyerek şikayet eden ve halkın tek gündeminin yoksulluk olduğunu ileri süren CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "TangoNeva" konser etkinliği için 25 bin lira ayırdı. Tangoyu öncelik sıralamasında en başa koyan CHP zihniyeti, Türkiye için hayati öneme sahip olan uzay yolculuğu, yerli otomobil, doğalgaz keşfi, otoyol ve köprüler, tüneller ve barajlar gibi mega projeleri "gereksiz" olarak görüyor.

Güncel / 06 Mart 2021 Cumartesi 15:32
Hastane yoluna bütçem yok diyen CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tango için kesenin ağzını açtı

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, pandemi sürecinde İBB gelirlerinin azaldığını söyleyerek şikayet etmiş ve halkın tek gündeminin yoksulluk olduğunu ileri sürmüştü.

TANGONEVA KONSERİNE 25 BİN TL

CHP'li İBB Başkanı'nın iki yüzlü tutumu İBB iştirakı ihalesinde kendini gösterdi. Tangoneva konseri etkinliği için açılan ihalede 25 bin TL'lik kaşe dikkatlerden kaçmadı.



Gündemin sözde yoksulluk olduğu bir anda İBB'nin önceliklerine tangoyu liste başı yapan İmamoğlu'nun çelişkili tavır ve icraatleri İstanbullar'ın da dikkatinden kaçmadı.

İmamoğlu'na sosyal medya platformu üzerinden tepki gösteren İstanbullular, açlık ve yoksulluk edebiyatı yapan CHP'li İmamoğlu'na, 'Madem gündem yoksulluk ve yoksul halka patates dağıtımı ise tango için harcayacak 25 bin TL'yi nereden buldun? Tangoyu kime seyrettirdin?' diye sordu.



HASTANE YOLUNA 'BÜTÇE YOK' DEMİŞTİ

İBB, koronavirüs salgını ile mücadelede hayati öneme sahip Başakşehir Şehir Hastanesi'nin bağlantı yollarını 'bütçe yetersizliği nedeniyle' yapmayacağını duyurmuştu.

BİRÇOK HAYATİ PROJEYE 'GEREKSİZ' DİYEN ZİHNİYETİN ÖNCELİĞİ TANGO!

Tangoyu öncelik sıralamasında en başa koyan CHP zihniyeti, Türkiye için hayati öneme sahip olan uzay yolculuğu, yerli otomobil, doğalgaz araması, otoyol ve köprüler, tüneller ve barajlar gibi mega projeleri 'gereksiz' olarak görüyor.

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