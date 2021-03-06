Cumhuriyet'ten yine algı operasyonu! TÜGVA'yı hedef aldılar! Sert tepki: Aciz haber anlayışı...

Yalan ve iftira kampanyaları üzerinden ülkesine hizmet etmek isteyen tüm kurum ve kuruluşları hedef gösteren Cumhuriyet gazetesi yine büyük bir skandala imza attı. Gazete bugünkü manşetinden verdiği "Eski TÜGVA'cı vurgunu" başlıklı haberinde, olayları tek tek kurgulayarak büyük operasyona kalkıştı. İstanbul Mali Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir dolandırıcılık operasyonu kapsamında Soner Çokyiğit ismine ulaşıldı. Çokyiğit'in geçmişte hiçbir resmi bağı ve görevi olmadığı halde yalnızca gönüllü olarak TÜGVA'da bulunmuş olmasını fırsat bilen Cumhuriyet gazetesi, dolandırıcılığın faturasını TÜGVA'ya kesmeye çalıştı. Gazetenin yaptığı mesnetsiz habere karşı TÜGVA yetkilileri harekete geçerek, hukuki süreci başlattığını duyurdu.
Cumhuriyet gazetesi bugünkü manşetinde yalan ve iftiralarına hız kesmeden devam etti. Gazete, bir dönem resmi görevi olmadan gönüllük esasına dayanarak TÜGVA'da bulunan Soner Çokyiğit isimli bir kişinin karıştığı dolandırıcılık olayını, TÜGVA'ya yıkmaya çalıştı.
İŞTE İFTİRANIN BAŞLIĞI: 'ÇİN'E UZANAN TARİHİ DOLANDIRICILIKTAN ESKİ TÜGVA YÖNETİCİSİ ÇIKTI'
İstanbul Mali Şube Müdürlüğü ekipleri, İsviçre merkezli bir şirketin, İstanbul üzerinden Çin'e göndermek istediği 36 milyon dolarlık bakır külçeleri kaldırım taşıyla değiştiren bir dolandırıcılık şebekesi tespit etti. Büyük vurgunun beyin takımındaki isimlerden Soner Çokyiğit'in eski TÜGVA yöneticisi olduğu ortaya çıktı.
TÜGVA HEMEN HAREKETE GEÇTİ: HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILDI
Türkiye'nin hizmetinde olan kurum ve kuruluşları hedef alarak kamuoyu önünde damgalamak isteyen Cumhuriyet gazetesi, yaptığı yüzlerce yalan haberine tekzip yayınlamak zorunda kalmıştı. TÜGVA'nın gençliğe yönelik yaptığı yatırımlar, halk nezdinde büyük takdir topluyor. Kurumu yıpratmak için baştan sona kurgulanan habere karşı TÜGVA önemli bir adım attı. Gazetenin bu skandal haberine karşı hukuki süreci başlatan TÜGVA yazılı bir açıklama yaparak, doğru bilgileri kamuoyuyla paylaştı.
İşte TÜGVA'nın açıklaması: