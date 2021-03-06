Bakan Akar'dan Mısır açıklaması: Bu çok önemli bir gelişme!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Mısır'ın Doğu Akdeniz'de arama faaliyetlerinde Türk kıta sahanlığına saygı göstermesine ilişkin, "Bu çok önemli bir gelişme, bunun devam etmesini bekliyoruz." açıklamasında bulundu.

Bakan Akar, "Mısır'la tarihi, kültürel ortak değerlerimiz var. Bunların aktive olmasıyla gelecek günlerde farklı gelişmeler olabilir diye değerlendiriyoruz." dedi.

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