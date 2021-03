Süveyş Kanalı'nda Panama bandıralı Ever Given isimli 200 bin tonluk konteyner gemisinin karaya oturması, dünya ticaretine büyük bir darbe vurdu.



Geçişlerin durması nedeniyle petrol fiyatlarında yükseliş yaşandı.



321 GEMİ SIRADA BEKLİYOR



Süveyş Kanalı İdaresi Başkanı Korgeneral Usame Rabie düzenlediği basın toplantısında, Süveyş Kanalı'ndaki tıkanma nedeniyle bölgede şu an da 321 geminin rotasına devam edemediğini ve kanaldan geçmek için sırada beklediğini söyledi.



TÜRKİYE'NİN YARDIM TEKLİFİ KABUL EDİLMEDİ



Süveyş Kanalı'nda yaşanan krizin bir an önce çözülmesi için Türkiye'den Mısır'a yardım teklifinde bulunulmuştu.



Süveyş Kanalı'ndaki kriz büyüyor! Mısır Türkiye'nin yardımını kabul etmedi dünya ticareti kilitlendi! Ever Given konteyner gemisi...

Konuyla ilgili açıklama yapan Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli, yardım tekliflerini kabul etmediklerini duyurdu.



Medbuli, kanaldaki gemi trafiğinin en kısa sürede normale dönmesini umduklarını söyledi.



KURTARMAYI BAŞARAMADILAR



Kanalda geminin yeniden yüzdürülmesine yönelik çalışmalarda en az 8 büyük römorkör ve kazı ekipmanı kullanılırken, şu ana kadar söz konusu çabaları başarısız oldu.



Mısır medyasına yansıyan haberlerde, yükselen dalgaları kullanarak gemiyi kurtarmak için en az 2 girişimde bulunulacağı öne sürüldü.



ÇİN'DEN HOLLANDA'YA GİDİYORDU



Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayan ve dünya ticaretinde önemli geçiş noktalarından olan Süveyş Kanalında sıkışan Ever Given, Çin'den Hollanda'nın Rotterdam kentine doğru seyir halindeydi.



İşte günlük 10 milyar dolarlık zarara neden olan olayla ilgili ilginç rakamlar:



* Küresel ticaretin yüzde 12'si kanaldan yapılıyor.



* Günlük geçen yükün değeri 9.6 milyar dolar



* Batı yönündeki trafiğin 1 günlük değeri 5.1 milyar dolar, doğu yönündeki trafiğin ise yaklaşık 4.5 milyar dolar.



* Kanalın kapalı olmasının ticarete zararı günde 9.6 milyar dolar



* Deniz ticaretinde yaşanan 1 günlük gecikme maliyeti yüzde 2.3 oranında artırıyor. 10 günlük gecikme maliyeti yüzde 25'e yakın artıracak.



* Petrol başta olmak üzere emtia fiyatları yüzde 5'e yakın artış gösterdi



* Dünya petrol ticaretinin yüzde 10'u bu kanal aracılığı ile yapılıyor



* Kanaldan günde 3-5 milyon varil petrol taşınıyor.