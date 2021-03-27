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İYİ Partili Aytun Çıray Türkiye'nin aşı politikasını eleştirirken fena rezil oldu!

İYİ Parti İzmir Milletvekili ve İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, korona aşısının iki doz halinde yapıldığını bilmediği ortaya çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı eleştiren Çıray, "60-65 yaş üstü Türkiye'de nufüs 7 milyon, sen 14 milyon aşıyı nasıl yaptın?" diye sordu.

Güncel / 27 Mart 2021 Cumartesi 23:10
İYİ Partili Aytun Çıray Türkiye'nin aşı politikasını eleştirirken fena rezil oldu!

İYİ Parti İzmir Milletvekili ve İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, korona aşısının iki doz halinde yapıldığını bilmediği ortaya çıktı.

ÇIRAY: '60-65 YAŞ ÜSTÜ TÜRKİYE'DE NUFÜS 7 MİLYON, SEN 14 MİLYON AŞIYI NASIL YAPTIN?'
Aytun Çıray; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 'Türkiye'de şu ana kadar 14 milyon dozdan fazla aşı uygulandı' şeklindeki sözlerini eleştirdi ve '60-65 yaş üstü Türkiye'de nufüs 7 milyon, sen 14 milyon aşıyı nasıl yaptın?' diye sordu.

Aytun Çıray, Fahrettin Koca'ya hakaret ederek, 'Sağlık Bakanı geçen gün açıklama yapıyor. İnsanlarda artık biraz ar olur. Diyor ki, '14 milyon aşı yaptık bugüne kadar.' Ya 60-65 yaş üstü Türkiye'de nufüs 7 milyon, sen 14 milyon aşıyı nasıl yaptın? Nüfustan fazla aşı yapmışın ama daha hala 65 yaş altına inemediniz aşı yapmada..' iddiasında bulundu.

'TÜRKİYE'DE ŞU ANA KADAR 14 MİLYON DOZDAN FAZLA AŞI UYGULANDI'
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 25 Mayıs'ta video konferans yöntemiyle katılarak başkanlık ettiği Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı.

Türkiye Kovid-19 Aşı Tablosu hakkında bazı verileri paylaşan Koca, sayılara bilhassa dikkat edilmesini istedi.

Fahrettin Koca, sayıların büyük önem arz ettiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

'Türkiye'de şu ana kadar 14 milyon dozdan fazla aşı uygulandı. Yurt dışından getirerek kullanıma aldığımız aşı toplam 18 milyon dozun üzerinde. Ayrıca bugün itibarıyla 10 milyon doza tekabül eden, dolumu Türkiye'de yapılacak aşı elimize ulaşmış durumda. Mayıs sonuna kadarsa toplam 100 milyon dozun Türkiye'ye ulaşmasını bekliyoruz. Anlaşma bu şekilde yapılmıştır. Bunlar, her birinize güven telkin edecek sayılardır. Bunlar, neyi geride bıraktığınızı ve sizi nasıl bir hayatın beklediğini gösteren sayılardır. Size bu güveni perçinleyecek başka bilgiler de vermek istiyorum.

Bildiğiniz gibi, yakın zamana kadar süreci Sinovac aşısıyla yürüttük. Şimdi, Alman menşeli BioNTech aşısı da sürece dahil oldu. 1,4 milyon doz BioNTech aşısı bugün itibariyle elimize ulaşmış durumdadır. Nisan ayı başında, bu 4,5 milyon doza ulaşacak. Buna ek olaraksa 30 milyon dozluk opsiyonlu anlaşma yapılmıştır. Başında Türk bilim insanlarının bulunduğu BioNTech'in üretim kapasitesi arttıkça, Türkiye aşıdan daha fazla yararlanacak.'

MilletvekiliAytun Çıray

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